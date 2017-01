Thailändischer Regierungsbeamter stiehlt Gemälde

Bangkok - Den Besuch bei einer Fachkonferenz nutzte ein thailändischer Regierungsbeamter, um einige Souvenirs aus seinem Hotel mitzunehmen. Dieses Verhalten passt so gar nicht zu seinem Beruf.

Auf einer Dienstreise durch Japan ist ein thailändischer Regierungsbeamter in seinem Hotel beim Diebstahl von drei Gemälden erwischt worden. Der Mann ist in Thailands Handelsministerium als stellvertretender Abteilungsleiter ausgerechnet für den Schutz geistigen Eigentums zuständig. Das Ministerium bestätigte den Fall am Mittwoch.

Der Beamte hielt sich in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto auf, um dort an einer Fachkonferenz teilzunehmen. Kurz bevor er sein Hotel verlassen wollte, fiel nach einem Bericht der „Bangkok Post“ auf, dass an zwei Wänden im neunten und zehnten Stock drei Gemälde fehlten. Mithilfe der Überwachungskameras ließ sich schnell feststellen, dass der Beamte die Bilder abgenommen hatte. Beim Auschecken wurde er festgenommen.

In seinem Gepäck wurden dann auch die drei Bilder entdeckt. Ihr Wert wurde mit insgesamt etwa 15.000 Yen angegeben - umgerechnet etwa 120 Euro.

dpa

