Ranking zeigt überfüllteste Urlaubs-Ziele: Stadt in Italien ganz vorne dabei – Deutsche Orte abgehängt

Von: Nadja Zinsmeister

Viele Urlaubsregenionen kämpfen mit massenhaften Anstürmen von Touristen. Doch welche Städte sind weltweit die überlaufensten Ziele? Eine Übersicht.

München - Immer wieder verwandeln sich einst unbefleckte Orte weltweit in echte Urlaubsattraktionen, was zu einer Explosion des Tourismus führt. Damit gehen oft nicht nur Vorteile, sondern auch entscheidende Probleme für die Urlaubsregion einher. Die Natur leidet, die Umwelt wird oft verschmutzt und Urlauber zahlen viel Geld, um am Ende an einem überfüllten Strand oder in einem überteuerten Restaurant zu landen. Eine Online-Plattform hat deshalb berechnet, welche Städte auf der Welt am stärksten überlaufen sind.

Ranking zeigt überlaufenste Urlaubs-Ziele: Die meisten Touristen zieht es nach Thailand

Für ihre Übersicht hat die Online-Plattform moneytransfers.com die Anzahl internationaler Ankünfte aus der „Euromonitor International“-Studie sowie Angaben über die meistbesuchten Länder des „World Population Review“ herangezogen und berechnet, wie viele Touristen statistisch gesehen in einer Stadt auf einen Anwohner kommen. Einige der Ergebnisse waren dabei wenig überraschend. So landeten gleich drei Orte aus Thailand auf den ersten Plätzen der überfülltesten Gegenden.

Randvoll: Ein Badestrand auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien im Juni 2023. Trotz allem zählt die Region nicht zu den überlaufensten Regionen weltweit © IMAGO / Jöran Steinsiek

Auf Platz Eins liegt die Urlaubsinsel Phuket, in der laut den Berechnungen stolze 118.5 Touristen auf einen Anwohner kommen. Es ist die größte Insel Thailands und einer der beliebtesten Reiseziele, da sie neben traumhaften Stränden auch viele Diskotheken und Bars hat. Platz Zwei besetzt eine Stadt an der östlichen Golfküste Thailands, Pattaya, mit knapp 100 Touristen pro Anwohner. Auf Platz Drei liegt wiederum die Stadt Krabi an der Westküste Thailands mit rund 72 Touristen. Der Ort ist besonders wegen der zahlreichen kleinen Inseln vor der Küste wie die Phi-Phi-Inseln bekannt, zu denen Bootsfahrten von Krabi aus angeboten werden.

Überlaufenste Urlaubs-Ziele weltweit: Stadt in Italien ganz vorne mit dabei - Deutsche Orte abgehängt

Dass viele Gegenden Thailands regelrecht vom Tourismus überschwemmt sind, ist dabei keine Überraschung. Andere Länder, die hoch im Ranking waren, dagegen mehr: Platz Vier belegt die Statd Muğla in der Türkei, Platz Fünf Hurghada in Ägypten und Platz Sechs die Stadt Macau in China. Damit liegen die meisten beliebten Reiseziele außerhalb Europa. Erst auf Platz Sieben und Acht folgen schließlich Heraklion in Griechenland und Venedig in Italien. Besonders Venedig will ab 2024 dem großen Ansturm an Tourismus Heer werden. Der Tourismusausschuss in der Lagunenstadt plant aktuell, Eintritt von Tagestouristen zu verlangen.

Das sind die Top-10 überlaufensten Urlaubsziele weltweit:

1. Phuket (Thailand)

2. Pattaya (Thailand)

3. Krabi (Thailand)

4. Muğla (Türkei)

5. Hurghada (Ägypten)

6. Macau (China)

7. Heraklion (Griechenland)

8. Venedig (Italien)

9. Rhodos (Griechenland)

10. Miami (USA)

Betrachtet man die Top-10 des Rankings, zählen somit Thailand und Griechenland zu den beliebtesten Urlaubsländern weltweit. Deutschland landet auf dem weltweiten Ranking der Online-Plattform vergleichsweise weitaus „schlechter“ ab und landet auf Platz 32. Die beliebteste Stadt in Deutschland für Touristen ist demnach Frankfurt am Main, jedoch kommen hier lediglich etwa drei Touristen auf einen Anwohner. Die zweitbeliebteste Stadt innerhalb Deutschlands ist unterdessen München. (nz)