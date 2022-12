Thai-Mönche in Entzugsklinik – Tempel steht leer

Mönche in Thailand haben in einem Tempel gebetet und Crystal Meth (Methamphetamin) konsumiert. Die heiligen Männer fielen bei einem Drogentest durch.

Bangkok – Ein buddhistischer Tempel in Thailand ist verwaist. Alle Mönche mussten nach einem positiven Drogentest den Tempel verlassen. Die vier Mönche, darunter ein Abt, eines Tempels im ländlichen Bezirk Bung Sam Phan seien positiv auf die synthetische Droge getestet worden, sagte Behördenvertreter Boonlert Thintapthai der Nachrichtenagentur AFP. Die Mönche seien daher zum Drogenentzug in eine Klinik geschickt worden.

Thailand: Buddhistische Mönche positiv auf Meth getestet

„Der Tempel hat nun keine Mönche mehr“, schilderte der Behördenvertreter. Die Dorfbewohner in der Nähe seien besorgt, dass sie ihren religiösen Pflichten nicht mehr nachkommen könnten, indem sie etwa den Mönchen Essen spendeten. Andere buddhistische Mönche würden deshalb in den Tempel geschickt.

Thailand ist ein wichtiges Transitland für den illegalen Handel mit Methamphetamin (kurz Meth). Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wird die Droge in Myanmars Bundesstaat Shan hergestellt und dann über Laos nach Thailand geschmuggelt. Auf der Straße ist die Meth-Pille namens Yaba für weniger als 20 Baht (umgerechnet etwa 54 Cent) zu haben.

Mönche in einem buddhistischen Tempel in Thailand haben nicht nur gebetet, sondern auch Drogen genommen (Symbolfoto). © Paul Lakatos/imago

Billiger als Bier: Thailand hat ein massives Drogenproblem

„Meth und insbesondere Yaba sind in jeder Ecke von [Thailand] leicht zu finden – das Angebot ist überall groß, und zu diesem Zeitpunkt ist eine Tablette billiger als ein Bier“, sagte Jeremy Douglas von UNODC gegenüber Thai Inquirer. Behörden in ganz Südostasien haben in den letzten Monaten Rekordbeschlagnahmungen von Meth (Methamphetamin) vorgenommen.

Thailands Mönche sorgten vor vier Jahren mit einem ganz anderen Problem für Schlagzeilen: Beinahe die Hälfte aller Mönche war zu dick. (afp/ml)