Nostradamus-Vorhersage lässt Zweifel aufkommen: Ist König Charles III. gar nicht der richtige Thronfolger?

Von: Nadja Zinsmeister

In England findet bald die Krönungszeremonie von König Charles III. statt. Eine alte Prophezeiung behauptet, dass er schon bald wieder abdanken wird.

München/London – Kurz vor der Krönungszeremonie von König Charles III. am 6. Mai kommen offenbar Zweifel an der Zukunft des Monarchen auf. Wird Charles am Ende gar nicht dauerhaft seine Mutter Queen Elizabeth II. auf dem Thron beerben – sondern jemand anderes? Das vermutete zumindest der Autor Mario Reading, basierend auf einer Vorhersage des berühmten Apothekers und Astrologen Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert.

Kurz vor Krönungszeremonie: Ist König Charles gar nicht der richtige Thronfolger?

Der Astrologe Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus, lebte von 1503 bis 1566. Und ist noch heute wegen seiner prophetischen Gedichte über die Zukunft bekannt, die er zu Lebzeiten in Frankreich veröffentlichte. Immer wieder gibt es zahl-reche Interpretationen seiner Werke, wie sich die Welt entwickeln wird. Auch für das Jahr 2023 machte der Nostradamus vier düstere Prophezeiungen.

Eine der Prophezeiungen könnte nun ebenfalls unschöne Neuigkeiten für König Charles III. bereithalten. Der englische Autor Mario Reading hat 2005 ein Buch veröffentlicht, in dem er Nostradamus‘ Prophezeiungen für die Welt erneut interpretiert. Eine davon betrifft den Thronnachfolger Charles: Durch seine Scheidung von Prinzessin Diana soll Charles III. im Großteil des Volks weiterhin so unbeliebt sein, dass er gezwungen ist abzudanken. Ein „neuer ‚mysteriöser‘ König an seiner Stelle den Thron besteigen“, zitierte der Daily Star nun Readings Interpretation von Nostradamus. Bei dem „mysteriösen“ König soll es sich um einen Mann handeln, „der nie erwartet hatte, König zu werden“.

Nostradamus-Vorhersage lässt Zweifel aufkommen: „Mysteriöser“ König an Charles‘ Stelle?

Zunächst liegt die Annahme nahe, dass Prinz William im Falle einer Abdankung von Charles III. der neue König wird. In diesem Fall würde es sich aber nicht um einen „mysteriösen“ König handeln. Stattdessen spekuliert der Autor des Berichts, dass am Ende Prinz Harry auf dem Thron sitzt. Der Herzog von Sussex wäre jedenfalls eine Person, die sich selbst nicht auf dem Thron erwartet. Er hatte sich gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle von der Royalen Familie stark distanziert und steht in keinem guten Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William sowie dem Rest der Familie.

Am 6. Mai wird die Zeremonie für die Krönung von König Charles III. stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob die Prophezeiung wahr wird oder nur eine wilde Spekulation war. Während manche den Vorhersagen von Nostradamus Glauben schenken, sorgt er bei anderen nur für Spott. Laut des Daily Star sagte Reading auf der Grundlage von Nostradamus‘ Prophezeiungen aber bereits den Tod der Queen für 2022 voraus. Ob sich seine Vorhersagen bezüglich Charles III. ebenfalls bestätigen, wird Reading aber nicht mehr erfahren. Der Autor ist 2017 verstorben. (nz)