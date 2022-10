Hakenkreuz-Sprengkörper an Bahnhof entdeckt: Strecke gesperrt - Staatsschutz ermittelt

Von: Michelle Brey

Teilen

Der Bahnverkehr wurde am Sonntag in Thüringen über mehrere Stunden unterbrochen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Alarm in Thüringen: Am Sonntag fand ein Zeuge zwei Sprengkörper an einem Bahnhof. Der Bahnverkehr wurde zeitweise unterbrochen.

Straußfurt/München - Am Sonntag (9. Oktober) kam der Bahnverkehr zwischen Erfurt und Nordhausen über mehrere Stunden zum Erliegen. Hintergrund war ein Einsatz der Polizei. Am Bahnhof Straußfurt in Thüringen wurde von einem unbeteiligten Zeugen zwei selbstgebaute Sprengkörper gefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Sonntag hervor.

Thüringen: Polizei sperrt Bahnstrecke vorübergehend, Hakenkreuz auf Sprengsätzen

Am Bahnhof Straußfurt in der Nähe von Erfurt in Thüringen ist am Sonntagvormittag zwei selbstgebauter Sprengkörper gefunden worden. Ein Zeuge habe einen verdächtigen Gegenstand neben dem Bahnsteig gefunden und die Polizei alarmiert, teilte die Polizeiinspektion Sömmerda am Sonntagnachmittag mit. Unbekannt sei den Beamten zufolge, wer den Sprengkörper am Bahnhof deponierte.

Wie am Montag von einer Sprecherin des Landeskriminalamts in Erfurt bestätigt, hat der Staatsschutz nun die Ermittlungen übernommen. Einer der beiden Sprengsätze war demzufolge mit einem Hakenkreuz versehen, das sich auf einem Tuch befand, in das der Sprengkörper eingewickelt war.

Sprengkörper-Fund in Thüringen: Täter zunächst unbekannt - Bundespolizei ermittelt

Der Bahnverkehr in der Region wurde von der Bundespolizei aufgrund des Vorfalls vorübergehend unterbrochen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Sonntag mitteilte. Nach Angaben des LKA wurde einer der Sprengkörper kontrolliert gesprengt, der zweite entschärft. Beide Sprengsätze seien funktionstüchtig gewesen, teilte die Sprecherin.

Indes sorgt ein Sabotage-Akt bei der Deutschen Bahn für enormen Wirbel. Der Staatsschutz sieht eine „politisch motivierte Tat“. (mbr mit AFP)