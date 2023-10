Tief im Ozean: Forschende entdecken neues Virus im Marianengraben

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Am tiefsten Punkt des Weltmeeres, dem Marianengraben, haben Forscher einen sensationellen Virus-Fund gemacht. Expertinnen und Experten sind begeistert.

Marianengraben – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein neues Virus entdeckt, das 8.900 Meter tief im tiefsten Teil des Ozeans lebt. Die Forscher und Forscherinnen der Ocean University of China in Qingdao erklärten, dass das im Marianengraben gefundene neue Virus der am tiefsten bekannte Bakteriophage sein könnte, der je im Ozean entdeckt wurde. In ähnlicher Tiefe entdeckten Forschende im Izu-Ogasawara-Graben vor Japan einen unbekannten Fisch.

Sensationeller Fund in 8.900 Metern Tiefe: Wissenschaftler entdecken neuartiges Virus im Marianengraben. © Microbiology Spectrum/Wang et al.

Tief im Ozean: Forschende entdecken neues Virus im Marianengraben

Das Team der Ocean University of China veröffentlichte die Ergebnisse nun in der Zeitschrift Microbiology Spectrum. „Nach unserem besten Wissen ist dies der am tiefsten bekannte isolierte Phagen im globalen Ozean“, sagte die Meeresvirologin Min Wang in einer Presseerklärung der American Society for Microbiology (ASM).

Dank extremer Bedingungen – totale Finsternis, frostige Kälte und ein enormer Wasserdruck – ist das Ökosystem im Marianengraben absolut einzigartig und birgt nach wie vor viele Überraschungen. In der tiefen und kalten Dunkelheit gibt es Leben. Und „wo es Leben gibt, sind mit Sicherheit auch Regulatoren am Werk“, so Wang weiter: „In diesem Fall sind es Viren.“

Der Marianengraben – mysteriöse Unterwasserwelt am tiefsten Punkt der Erde

Der Marianengraben oder Marianenrinne ist der tiefste Punkt der Erde und liegt im westlichen Pazifischen Ozean östlich der Philippinen. Er wurde nach dem Mariana-Archipel benannt, zu dem auch die südlichen Marianen gehören. Die tiefste Stelle des Grabens, bekannt als die Challenger-Tiefe, liegt etwa 10.994 Meter unter dem Meeresspiegel. In dieser Region herrschen extreme Umweltbedingungen. Die Wassertemperaturen sind nahe dem Gefrierpunkt, und der enorme Wasserdruck ist mit etwa 110 Megapascal über 1000-mal höher als an der Oberfläche des Meeres. Die Finsternis in diesen Tiefen ist absolut, da kein Sonnenlicht eindringen kann. Im Marianengraben wurden erstaunliche und teilweise bisher unbekannte Lebensformen entdeckt, die extremem Druck, Dunkelheit und Kälte trotzen. Dazu gehören Organismen wie amphipode Krebse, gigantische Einzeller und bakterielle Lebensformen, die sich an diese extremen Bedingungen angepasst haben.

Das Tiefseevirus, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Sedimenten aus Proben aus 8.900 Metern Tiefe fanden, hört auf den vorläufigen Namen vB_HmeY_H4907 – und ist ein Bakteriophage. Das bedeutet, dass es Bakterien infiziert und sich in ihnen, seinen Wirten, vermehrt. Der Bakteriophage aus dem Marianengraben infiziert Bakterien namens Halomonas, die dort, in der Antarktis und in hydrothermalen Quellen – Spalten im Meeresboden, durch die erhitztes Wasser freigesetzt wird – reichlich vorhanden sind.

Von Pest bis Cholera und Corona: Das waren die schlimmsten Pandemien Fotostrecke ansehen

Experten begeistert: „Soweit wir wissen, der am tiefsten bekannte isolierte Phage weltweit“

Laut den Forschenden gehört das Virus vB_HmeY_H4907 damit zu einer völlig neuen Familie sogenannter Siphoviren, den Suviridae. Die Genomanalyse des neuen Virus legt nahe, dass es seinem bakteriellen Wirt ähnelt und im Ozean weit verbreitet ist.

Es wurde in der Hadalzone des Ozeans gefunden, die sich in einer Tiefe zwischen 6.000 und 11.000 Metern befindet und nach dem griechischen Gott der Unterwelt, Hades, benannt ist. „Neueste Forschungen haben die enorme Vielfalt, Neuheit und ökologische Bedeutung von Hadalviren offenbart. Bisher wurden jedoch nur zwei Stämme von Hadalviren isoliert“, so die Forschenden. Die Identifizierung dieses neuen Bakteriophagen vertiefe das Verständnis dafür, wie sich Viren in diesem Teil des Ozeans in rauen Umgebungen verhalten, unter anderem durch Koevolution mit bakteriellen Wirten.

Mysterium Marianengraben: Einzigartiges Ökosystem in den Tiefen des Pazifiks

Die Meeresvirologinnen und Meeresvirologen suchen nun an extremen Standorten nach weiteren neuen Viren. „Extreme Umgebungen bieten optimale Aussichten für die Entdeckung neuartiger Viren“, sagte Studienleiterin Wang.

In den Untiefen des westlichen Pazifischen Ozeans, dem Marianengraben, haben Forschende bereits erstaunliche Organismen und Lebensformen entdeckt, die sich an diese extremen Bedingungen angepasst haben. Allerdings wurde selbst in diesen Tiefen schon Plastik im Körper einer bisher unbekannten Flohkrebs-Art nachgewiesen.