Felssturz zerstört Klettersteig am Gardasee: Video zeigt, wie die Felsen in die Tiefe donnern

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Felssturz nahe des Gardasees hat einen der schönsten Klettersteige der italienischen Alpen zerstört. Er war dem argentinisch-kubanischem Revolutionär Che Guevara gewidmet.

Dro – Jahrzehntelang war der Che-Guevara-Klettersteig oberhalb der Gemeinde Dro nördlich des Gardasees in Italien der Lieblingsklettersteig der Alpinisten in den italienischen Alpen. Lange gesicherte Drahtseilpassagen mit Klammern wechselten mit einfachen Gehgelände ab. Nach 1500 Höhenmetern konnte man am Gipfel des Monte Casale (1632 Meter) einen fantastischen Blick zum Gardasee und der Gebirgslandschaft ringsum genießen.

Der Che-Guevara-Klettersteig bei Dro (Gardasee) wurde von einem Felssturz mitgerissen. © Facebook/Trentinodascoprire-Imago/Cavan Image

Klettersteig am Gardasee (Italien): Video zeigt, wie die Felsmassen in die Tiefe donnern

Am Freitag (22. September) schreckte laut ladige.it gegen 17.15 Uhr ein lautes Donnern die Bewohner des Gemeindeteils Pietramurata auf: Felsen donnerten von der Felswand des Monte Casale in die Tiefe, mittendrin der Klettersteig. Der Felssturz, der dem Bericht zufolge wahrscheinlich durch schlechtes Wetter begünstigt wurde, ereignete sich im ersten Teil des Klettersteigs.

Der Klettersteig war bereits vor drei Jahren gesperrt worden, da Steinschlagschäden auch Teile von Metallseilen und anderen Sicherungselementen beschädigt hatten.

Letztes Jahr wurden dann Reparaturarbeiten durchgeführt, aber der Winter hatte neue Schäden auch in neuen Abschnitten der Via Ferrata verursacht, weshalb die Sperre am Freitag noch in Kraft war. „Daher war sie die gesamte Saison über nicht frequentiert und was heute geschah, war eine dramatische Bestätigung dafür, dass dieses Verbot absolut notwendig war,“ schreibt ladige.it.

Klettersteig in italienische Alpen gesperrt: „Dramatische Bestätigung“ für die Maßnahmen der Gemeinde

Nun müssen auch die Schäden begutachtet werden, die durch die Steinlawine am Freitag entstanden sind, die laut ladige.it „von bemerkenswertem Ausmaß war und sicherlich einen erheblichen Teil der ‚Che Guevara‘ überrollte.“ Die Gemeinde Dro habe bereits Maßnahmen ergriffen und für Samstag (23. September) eine Inspektion geplant, an der Feuerwehrleute und Experten des geologischen Dienstes der Provinz Trient beteiligt sein werden.

Die Einheimischen Gianni Bassetti, Francesco Petrolli und Arrigo Pisoni hatten die „Via Ferrata Ernesto Che Guevara“ am 10. Juni 1959 eröffnet, offenbar waren sie große Fans des nicht unumstrittenen Revolutionärs, der von 1928 bis 1967 lebte. Für den Klettersteigpapst und Bergwanderführer-Autor Eugen Hüsler ist der Che-Guevara-Klettersteig einer der schönsten Klettersteige in der Gardasee-Region – wenn nicht sogar der schönste überhaupt, jedenfalls ist es die längste Via Ferrata der Gegend.

Im Sommer hatte es vor allem in den italienischen Alpen viele dramatische Fels- und Bergstürze gegeben, auch in der Schweiz und Österreich verursachten historisches Tauwetter und heftige Regenfälle unter anderem Gesteinslawinen am Matterhorn und Eiger und riesige Murenabgänge in Tirol.