Hotel-Schock in Österreich: Schlange kommt aus Toilette – Gast schlägt Alarm

Von: Richard Strobl

In einem Hotel in Österreich wurde ein Gast auf der Toilette von einer Schlange überrascht. Der Tierschutz schritt ein. © Tierschutz Austria

Wien – Einen außergewöhnlichen Alarmanruf hat Ende Oktober wohl die Hotelrezeption eines Gasthauses in Österreich erreicht: Ein Gast in Wien-Donaustadt informierte die Angestellten, dass ihn eine Schlange auf der Toilette in seinem Zimmer überrascht hat. Das Donaustädter Hotel griff dann selbst zum Hörer und informierte den Tierschutz Austria. Es folgte ein schwieriger Einsatz.

Denn zu diesem Zeitpunkt war niemandem klar, ob es sich bei dem Tier um eine Giftschlange handelte oder nicht. Generell sind nur zwei bis drei Schlangenarten in Österreich giftig, wie der Tierschutz Österreich informiert. Darunter fallen etwa die Kreuz- und die Hornotter.

Hotel-Überraschung in Österreich: Schlange kommt aus Toilette

„Als wir ankamen und zunächst nur den Schwanz der Schlange erblickten, waren wir uns nicht sicher, ob es sich bei dem Tier um eine giftige Art handelt“, berichtet ein am Einsatz beteiligter Tierheimleiter gegenüber dem österreichischen Kurier. Zudem hatte das Tier offenbar wenig Lust sein Versteck zu verlassen: „Die Aktion gestaltete sich zudem nicht einfach, da die Schlange mehrmals in den Spülkasten und in den Rohren verschwand“, berichtet er weiter.

Schließlich gab es Entwarnung: Bei dem Tier handelte es sich um eine Königsnatter – also eine ungiftige Gattung. Doch wie kam das Tier in die Hotel-Toilette?

„Es ist eine Art, die normalerweise nur in Nordamerika vorkommt“, erklärt eine Tierschutz-Sprecherin gegenüber meinbezirk.at, und meint weiter: „Deshalb gehen wir stark davon aus, dass es sich um ein entlaufenes oder ausgesetztes Haustier handelt“.

Tierschutz Austria schreitet wegen Schlange in Hotel-Toilette ein

Die Tierschützer konnten das Tier schließlich doch einfangen und aus der Toilette holen. Seitdem befindet es sich in der Obhut des Tierschutz-Vereins. „Die Schlange bleibt als Fundtier 30 Tage bei uns im Tierschutzhaus, also wie bei ausgesetzten Hunden oder Katzen. Etwaige Besitzer haben dann die Möglichkeit, das Tier abzuholen“, so die Sprecherin weiter. Falls niemand kommt, sucht der Verein nach einem neuen Zuhause für die Schlange.

Doch: Wie sollte man vorgehen, wenn man mit einer Schlange konfrontiert ist und sich nicht sicher ist, ob diese giftig ist?

„Prinzipiell sollte man auf jeden Fall schauen, dass man das Tier nicht angreift“ rät die Tierschutz-Sprecherin und meint weiter: „Optimal ist es, wenn sich das Tier im Innenbereich befindet, diese im Raum verbarrikadieren und unter Beobachtung halten“.

