An Strand in Plastik verfangen: Urlauber retten Schildkröte an Costa Blanca

Von: Stefan Wieczorek

Teilen

An der Costa Blanca setzen sich Naturschützer von FauNatura für Schildkröten ein. © FauNatura

Das junge Meerestier war in Pilar de la Horadada in Not geraten. Anwesende aktivierten schnell das Protokoll zur Rettung bedrohter Tiere.

Pilar de la Horadada - Was für eine Überraschung, als Badegäste an Spaniens Mittelmeerküste in diesen Tagen erblickten, mit wem sie da im Meer badeten. Eine junge Unechte Karettschildkröte trieb an der Playa Los Jesuitas in Pilar de la Horadada im Wasser und hatte sich in Plastik-Resten verfangen. Ordentlich Aufmerksamkeit erregte die Anwesenheit des Meerestieres am Strand ganz im Süden der Costa Blanca. Doch anders als Anfang Sommer in Torrevieja, als rücksichtslose Touristen eine Schildkröte vertrieben, reagierten die Badegäste hier richtig, indem sie die Rettungsschwimmer informierten und das Meerestier dadurch retteten, berichtet costanachrichten.com.

Costa Blanca: Badegäste retten am Strand Schildkröte - in Plastik verfangen

In diesem Sommer ließen sich Unechte Karettschildkröten an Spaniens Mittelmeer-Stränden besonders häufig sehen und legten sogar ungemein viele Eier, wie jüngst in der Region Murcia geschehen. Nun aber handelte es sich um ein junges Tier, das sich im Süden der Costa Blanca in einer Masse aus Plastik vor der Küste verfangen hatte. Nicht immer wissen Badegäste, was zu tun ist, wenn man am Strand auf eine Schildkröte stößt. Hier aber riefen sie zum Glück die Rettungsschwimmer, die die Polizei und das Umweltamt informierten, welches das vorgeschriebene Protokoll zur Rettung bedrohter Tiere aktivierte.

Sogleich trafen am Strand von Pilar de la Horadada Tierärzte der Stiftung Oceanogràfic ein, die durch die Regierung der Region Valencia offiziell mit der Versorgung gestrandeter Meerestiere beauftragt ist. Auf der Playa im Süden der Costa Blanca behandelten die Fachleute die Schildkröte, die sich in Plastik verfangen hatte. Warum jedoch landen so viele Unechte Karettschildkröten diesen Sommer an Stränden von Valencia oder Murcia? Dies versuchen Wissenschaftler aktuell herauszufinden. Ein oft genannter Faktor bleibt der Klimawandel, der die Lebensräume und Routen vieler Spezies verändert.

Was tun, wenn man einer Schildkröte am Strand begegnet?

Angesichts der hohen Präsenz der Schildkröten im Sommer 2023 veranstaltete der Naturschutz-Verein FauNatura im Raum Torrevieja Kampagnen, um Badegästen den richtigen Umgang mit den Meerestieren zu vermitteln. Die Regeln, die die Experten dabei mitteilten, lauteten:

1. Hilfe rufen. Wenn keine Rettungsschwimmer oder Polizei nahe ist, Notruf-Nummer 112 wählen.

2. Das Tier nicht anfassen und nicht stören.

3. Sich von der Schildkröte nicht sehen lassen. Weiten Abstand einhalten.

4. Dafür sorgen, dass alle Anwesenden die Regeln einhalten.