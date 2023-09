Experten warnen vor Deo-Challenge auf TikTok – zwei Todesfälle in Deutschland

In den sozialen Medien gibt es immer wieder Challenges, doch eine neue Mutprobe geht deutlich zu weit. Ein Bundesinstitut warnt eindringlich.

München – Dagegen war die „Ice Bucket Challenge“ noch harmlos: Eine neue Social-Media-Challenge soll auch in Deutschland schon zu Todesfällen geführt haben. In der neuen Herausforderung auf TikTok sprühen sich Menschen Deospray bis zur absoluten Schmerzgrenze auf eine Hautstelle oder atmen es gar ein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt eindringlich vor derlei Mutproben. Kürzlich hatte es auch einen Todesfall bei der Tortilla-Chip-Challenge gegeben.

Zwei Todesfälle in Deutschland nach „Deo-Challenge“ – Experten warnen eindringlich

„Inzwischen werden medial auch schon Todesfälle von Jugendlichen in Deutschland mit der ‚Deo-Challenge‘ in Verbindung gebracht“, schreibt das Institut. Vom Nachahmen sei unabhängig vom Alter abzuraten. Die Aktionen seien stark gesundheitsgefährdend und könnten lebensgefährlich sein.

Zwei Teenager sind bei der Challenge oder im Zuge dessen bereits verstorben. Der Vater von Leonie (17) aus Schleswig-Holstein äußerte gegenüber der Bild, dass seine Tochter das Gas inhalierte und daran starb. Wenige Wochen zuvor kam wohl auch Elias (15) aus Nordrhein-Westfalen zu Tode. Seine Mutter erklärte den Ruhr Nachrichten, dass Elias‘ Zimmer am Tag seines Todes sowie kurz vorher ständig nach Deo roch.

Temperatur auf der Haut fällt bis auf minus 30 Grad – massive Schädigungen drohen

Durch die Anwendung von Deo auf eine Hautstelle könne die Temperatur in dem betroffenen Bereich auf bis zu minus 30 Grad fallen. Neben Schmerzen drohten massive Hautschädigungen, das betroffene Hautareal könne absterben.

„Kälteverbrennungen sind ein Spezialfall von Erfrierungen und zeigen ähnliche Symptome wie ‚klassische‘ Verbrennungen. Kommt eine sehr kalte Substanz mit der Haut in Kontakt, gefriert das Wasser in den betroffenen Hautzellen. Es bilden sich Eiskristalle, die dazu führen, dass die Proteine in diesem Bereich denaturieren, also ihre Struktur verändern und somit ihrer Funktion nicht mehr nachgehen können“, erklären die Experten.

Weiter heißt es, Schmerzrezeptoren in der Haut funktionieren dann nicht mehr, was dazu führe, dass kein Schmerzsignal an das Gehirn mehr übermittelt werden kann. Wenn das Besprühen fortgesetzt wird, könne man gar nicht spüren, ob bereits massive Hautschädigung vorliegen könnte.

Deospray einatmen als Challenge: Dauerhafte Hirnschäden, Herzversagen oder tödliche Folgen drohen

In einer zweiten Variante der Mutprobe werden Aerosole von Deospray eingeatmet. Dass dies ungesund ist, liegt auf der Hand, wie auch das BfR mitteilt. Die Challenge könne „unmittelbar zu Bewusstseinsverlust, Herzversagen und Atemlähmung führen“. Schwere Verläufe könnten tödlich enden oder zu einem dauerhaften Hirnschaden führen.

Auch Tiktok ist mittlerweile wohl auf die Gefahr der Challenge aufmerksam gemacht worden. Sucht man „Deo Challenge“ bei dem Netzwerk, wird lediglich ein Warnhinweis angezeigt. „Deine Sicherheit ist wichtig“, schreibt Tiktok dazu, sowie: „Einige Online-Challenges können gefährlich, verstörend oder sogar inszeniert sein. Informiere dich darüber, wie du gefährliche Challenges erkennst, damit du deine Gesundheit und dein Wohlbefinden schützen kannst.“

