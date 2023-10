Todesursache wohl bekannt: Internet-Star stirbt beim Spielen mit seinen Kindern

Von: Bjarne Kommnick

Millionen Menschen trauern um ihren Liebling. Influencer Lorenzo Delle Femmine ist gestorben. Seine Kinder mussten seinen Todeskampf mit ansehen.

Neapel – In den sozialen Medien hat er das Familienleben und seinen Job als Influencer in vielen Momenten seines Alltages miteinander verbunden, nun trauern seine Angehörigen um ihn: Der italienische Influencer Lorenzo Delle Femmine aus Neapel ist im Alter von 40 Jahren plötzlich verstorben. Der Tod versetzt seine Fans und Familie in Schock, die Anteilnahme im Netz ist groß.

Kinder erleben Todeskampf – Influencer stirbt nach Herzinfarkt

Noch vor einigen Wochen scheint die Welt in der Familie des Mannes, der auf TikTok auch als Mister Pella Pazzo bekannt ist, völlig in Ordnung zu sein. Auf seinem TikTok- und Instagram-Profil teilt er lustige und lockere Videos gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Frau Susy. Man könnte ihm zu diesem Zeitpunkt wohl durchaus ein unbeschwertes Leben attestieren, zu mindestens präsentierte er sich so seinen Followern.

Doch nur wenige Tage später muss seine Liebste auf Instagram die 1,8 Millionen Fans ihres Mannes über den Tod des Influencers informieren. In der Mitteilung heißt es: „Ich fühle mich so schlecht. Ich kann es nicht glauben“.

Demnach soll der Tod des Influencers plötzlich und unerwartet eingetreten sein. Die Todesursache sei ein Herzinfarkt. Zum Leid seiner Folgschaft teilte seine Frau mit, dass der Tod beim Spielen mit seinen Kindern eingesetzt habe und diese seinen Todeskampf offenbar hautnah miterleben mussten. Erst zuletzt machte auch eine Nachricht die Runde, bei der sich eine Influencerin das Genick gebrochen hatte.

„Im Moment nicht allzu gut“: Influencer teilt kurz vor seinem Tod gesundheitliche Beschwerden mit

Dabei soll ihm laut Informationen seiner Frau schlecht geworden sein, woraufhin er nur kurze Zeit später umgefallen sei und regungslos am Boden lag, wie die italienische Tageszeitung La Stampa bereits zuvor berichtet hatte. Im Krankenhaus sei der Influencer an den Folgen des Herzinfarktes gestorben.

Seine Fans könnten jedoch bereits eine böse Vorahnung gehabt haben. Nur wenige Tage zuvor postet er neben üblichen Videos mit seiner Familie, dass er sich „im Moment nicht allzu gut“ fühlen würde und sich wieder melden würde, sobald er fit sei. Zuvor wurde der Mann bereits aufgrund einer bakteriellen Innenohrinfektion behandelt.

Fans und Familie trauen um den verstorbenen Influencer Lorenzo Della Femine. © lorenzodellafemine83 / Instagram

„Du hast und zum Lachen gebracht, jetzt weinen wir“: Fans trauern im Netz um verstorbenen Influencer

Seine Fans können das Schicksal kaum glauben. Eine Nutzerin kommentiert den Beitrag: „Einer der ersten TikToker, denen ich gefolgt bin, er war der beste für mich“. Ein anderer kommentiert: „Du hast uns zum Lachen gebracht und jetzt weinen wir“. Ein weiterer schreibt: „Ich kann es nicht fassen, du warst meine tägliche Dosis an guter Laune und nun bist du einfach weg“.

An dem Tod des Influencers scheinen jedoch nicht alle ausschließlich in Trauer Anteil zu nehmen. Denn seit dem Tod ihres Mannes scheinen sich einige Fremde an dem Ableben des Influencers zu bereichern. Im Netz kursiert eine Betrugsmasche mit seinem Namen als Vorwand. Auf Instagram schreibt seine Frau: „Diejenigen, die Live-Übertragungen machen und sagen, dass ich Geld für mich und meine Kinder sammle und um die Beerdigung meines Mannes zu bezahlen, das stimmt nicht, spenden Sie diesen Menschen nichts“.