Social-Media-Star zeigt die Macht von Make-up: Krasse Vorher- Nachher-Aufnahmen

Von: Yasina Hipp

Beauty-Influencerin Fabiola Baglieri. © Instagram/Screenshot/Fabiola Baglieri

Normalerweise sind die Follower der italienischen Beauty-Influencerin Fabiola Baglieri makellose Fotos von ihr gewöhnt. Doch nun überrascht sie mit einem ungewohnten Anblick.

Rom - Eyeliner, wie mit dem Lineal gezogen, perfekt geschminkte Schmolllippen und makelloses Contouring sind die Markenzeichen von Influencerin Fabiola Baglieri. Die junge Italienerin präsentiert ihren rund eine Million Followern auf Instagram immer ihr gestyltes und gepflegtes Äußeres. Die lange braune Mähne liegt perfekt um ihre Schultern gewellt und die Outfits sind ebenfalls immer ohne Makel. Doch damit ist jetzt Schluss - zumindest für einige Videos. Auf der Video-Plattform TikTok überrascht Baglieri ihre elf Millionen Abonnenten jetzt mit gänzlich ungewohntem Äußeren.

TikTok-Video: Vorher-Nachher-Vergleich mit 5,4 Millionen Aufrufen

Auf ihrem TikTok-Kanal lädt Baglieri regelmäßig kurze Videos hoch, die ihre Make-up-Transformationen zeigen. In den ersten Sekunden zeigt sich die junge Italienerin komplett ohne Make-up, mit verwuschelten Haaren und verrückten Grimassen. Nur ein Cut später: Die Fabiola Baglieri wie sie ihre Follower von Instagram kennen, mit perfektem Äußerem. Ihre Videos gehen viral, haben mehrere Millionen Aufrufe und hunderttausende Likes.

Das Tolle: Baglieri ist sowohl mit, als auch ohne Make-up, eine hübsche junge Frau. Und mit ihren Videos macht die Influencerin ihre Follower auf die Macht von Make-up und Styling aufmerksam. Gerade jungen Fans kann sie damit auf den Weg geben, dass der äußere Anschein trügen kann und hinter einem makellosen Look einfach nur viel Arbeit und ein aufwendiges Styling stecken.

TikTok-Videos: User entdecken Trick

In den Kommentaren unter Baglieris Videos zeigt sich der Großteil der User begeistert. Viele schreiben: „Sie ist auf beide Arten schön“ oder „Du siehst aus wie eine Königin. Mit und ohne Make-up “. Andere sind sich sicher, auch der Anfangslook ist geschminkt: „Es nervt mich so sehr, weil sie am Anfang Make-up trägt.“ Ob sie bei ihrem natürlichen Aussehen auch nachgeholfen hat, ist schwer zu sagen. Die Botschaft bleibt auf jeden Fall die gleiche: Make-up kann ein Gesicht stark verändern und es geht auch gut ohne Schminke.