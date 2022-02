Frau ärgert sich über dreckigen Fahrersitz - Tage später macht sie erschreckenden Fund

Von: Marcus Giebel

Teilen

Unliebsamer Passagier: Eine Kanadierin fand zunächst Dreckspuren in ihrem Fahrzeug, Tage später offenbarte sich ihr ein nackter Mann im Kofferraum. © Screenshot TikTok

Eine junge Frau kutschierte in Kanada unwissend tagelang einen Obdachlosen in ihrem Kofferraum herum. Dabei hinterließ der verwirrte Mann kaum zu übersehende Spuren.

Nanaimo, Kanada - Blinde Passagiere sind uns aus Flugzeugen, Zügen oder LKWs bekannt. Aber nicht aus einem Privatauto. Zumindest bislang. Denn in Kanada entdeckte eine junge Frau nun, dass sie mehrere Tage lang einen Mann im Kofferraum ihres Fahrzeugs chauffierte. Obendrein war dieser auch noch nackt unterwegs, offenbar auf der Suche nach einer zumindest vorübergehenden Behausung.

Alles begann, als Bethany Coker auffiel, dass der Fahrersitz ihres Autos enorm verschmutzt war. Richtige Dreckspuren offenbarten sich an der Rückenlehne und auf der Sitzfläche, wie sie auf ihrem TikTok-Kanal zeigte. Coker hatte keine Ahnung, wie der Matsch in das Wageninnere gekommen sein könnte, wie sie in dem Video aufgebracht verdeutlichte.

Nackter Mann im Auto: Kanadierin wundert sich über verdreckten Fahrersitz

Sie sei in der Nacht zuvor bis zwei Uhr unterwegs gewesen, doch das Auto habe sie nicht bewegt, betonte die Kfz-Mechanikerin. Es blieb ihr also nichts anderes übrig, als zum Sauger zu greifen und den Schmutz zu beseitigen - nicht ohne dabei Dampf abzulassen. Immerhin konnte Coker den gröbsten Dreck beseitigen. Doch das Rätsel blieb: Wie kam der Matsch ins Wageninnere?

Die Lösung folgte im nächsten Clip der Kanadierin, die in Nanaimo auf Vancouver Island lebt. Denn einige Tage später offenbarte sich ihr der blinde Passagier. Der nackte Mann aus dem Kofferraum. In dem Video ist zu sehen, wie dieser hinter der herausnehmbaren Rückenlehne des mittleren Rücksitzes kauert und sich daran festhält. Auf Cokers Frage, was er in ihrem Auto mache, spricht der Mann von einem „Übergangsritus“, betitelt sich selbst als „Sohn des Papstes“.

Blinder Passagier im Kofferraum: Polizei bittet Mann aus dem Fahrzeug

Eine weitere Sequenz zeigt, wie mehrere Polizisten den Kofferraum umstellen, die Beine des Mannes hängen bereits im Freien. Seine Frage, ob er eine Hose anziehen solle, beantwortet einer der Ordnungshüter lapidar mit: „Das würde ich sehr zu schätzen wissen.“

Die Polizei attestierte dem Mann „ernste gesundheitliche Probleme“, der Obdachlose befinde sich mittlerweile in psychiatrischer Behandlung. Derweil berichtete Coker dem kanadischen Portal Global News von dem doppelten Schreckmoment. „Wir waren zusammen im Lebensmittelgeschäft, wir hatten zusammen Sushi, waren zusammen tanken“, zählte sie ihre Unternehmungen, während er sich im Kofferraum versteckt hielt, auf: „Wir waren zweimal bei der Arbeit. Von ihm kam kein einziges Wort.“

Nackter Mann im Kofferraum offenbart sich: Fahrzeugbesitzerin dachte erst an einen Scherz

Bis er sich dann doch nach einigen Tagen mit einem einfachen „Hey“ bemerkbar machte. „Im ersten Moment dachte ich, da erlaubt sich jemand einen Scherz mit mir. Aber als ich das dann realisiert habe, habe ich alles mit meinem Telefon aufgezeichnet, weil ich nicht sicher war, ob das wirklich gerade passierte“, schilderte Coker die erste Begegnung.

Bis dahin hatte sie wegen des Drecks vermutet, jemand habe lediglich in ihrem Auto übernachtet. Dass die Fensterscheiben beschlagen waren, erhärtete ihren Verdacht. Was sie nach dem ersten Kennenlernen besonders verstörte: „Ich wusste nicht, wer der Typ war. Ich wusste nicht, ob er gefährlich war. Und er war drei Tage lang in meinem Kofferraum, ohne auch nur ein Wort zu sagen.“

Frau ruft Polizei zu Hilfe: „Was meinen Sie damit, er sei seit drei Tagen in ihrem Kofferraum?“

Auch den Anruf bei der Polizei wird Coker wohl so schnell nicht vergessen. „Das war der wahrscheinlich hysterischste Anruf, den ich je getätigt habe“, gab sie Einblick in die Konversation: „Sie sagten: ‚Was meinen Sie damit, er sei seit drei Tagen in ihrem Kofferraum?‘ Und ich antwortete: ‚Er ist seit drei Tagen in meinem Kofferraum, bitte beeilen Sie sich.‘“

Auch die Einsatzkräfte werden sich wohl noch lange an diesen Hilferuf erinnern. In einem der TikTok-Videos ist zu hören, wie einer Polizisten zugibt: „Ich sage Ihnen, in meiner ganzen Karriere habe ich mit so etwas noch nicht zu tun bekommen.“ Blinde Passagiere in Privat-PKWs sind ja auch wirklich eine Seltenheit. (mg)

Eine Amazon-Kundin bittet einen Paketboten um seinen besonderen „Service“ und wird nicht enttäuscht. Eine Frau stöbert durch ihre Urlaubsfotos und entdeckt plötzlich einen Weltstar neben sich. Angesichts des Riesen-Bauchs einer Schwangeren wird darüber gerätselt, wie viele Babys darin heranwachsen.