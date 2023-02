Mutter schneidet Sofa auf und zeigt unerwartete Entdeckung: „Schrecklicher Abgrund der Kindererziehung“

Von: Raffaela Maas

Auf der Suche nach einer Fernbedienung entdeckte eine Mutter eine ganze Menge an unerwarteten Gegenständen in der Couch. © tiktok.com/@kacieandco/ Screenshot

Als Influencerin und Mutter Kacie auf der Suche nach einer Fernbedienung das Sofa genauer betrachtet, kann sie es kaum glauben, was sich dort alles über die Jahre angesammelt hat.

Portland, USA - Die Situation kommt wohl jedem bekannt vor: Bei einem gemütlichen Fernsehabend auf dem Sofa möchte man gerade umschalten, um den passenden Film, oder seine Lieblingsserie zu finden. Doch ausgerechnet in dem Moment ist die Fernbedienung nirgends zu sehen. Also macht man sich auf die Suche. Man sucht und sucht, doch sie scheint wie vom Erdboden - oder in dem Fall vom Sofa - verschluckt.

Influencerin sucht Fernbedienung und macht schockierende Entdeckung

So erging es nun einer Mutter, die kurzerhand beschlossen hatte auf der Suche nach der Fernbedienung, die Rückseite ihres Sofas aufzuschneiden. Diese Tat teilte die Mutter und Influencerin Kacie, besser bekannt unter dem Namen „kacieandco“, auf der Kurzvideoplattform TikTok mit ihren Followern. Wie auf dem Video zu sehen ist, kniete sich die Mutter neben das Sofa, schnitt langsam quer durch die Rückwand und hob nichtsahnend die entstandene Klappe hoch.

Was dann aus dem Möbelstück herausgequollen kam, sorgte für eine riesige Überraschung: Dutzende verlorene Gegenstände und Kinderspielzeug hatte sich in den letzten 13 Jahren dort angesammelt. „Wenn du auf die Jagd nach der Fernbedienung gehst und am Ende einen Kaiserschnitt an deinem Sofa durchführst … nur um den schrecklichsten Abgrund zu finden, den man 13 Jahre Kindererziehung nennt“, schrieb die TikTokerin, begleitet von einem Emoji, das sich fast übergibt als Untertitel zu dem Video.

Nachdem sich der Haufen bestehend aus Kleidung, Müll und Spielzeug auf dem Boden ergossen hatte, näherte sich der Sohn der Influencerin dem Chaos. Zu seiner Überraschung fand er seine Superman Actionfigur, die wohl schon vor längerer Zeit verloren gegangen ist. „Oh, hier war er also!“, hört man eine Person rufen. Während ihre Familienmitglieder im Hintergrund lachten, betrachtete die Influencerin mit offenstehendem Mund den schockierenden Berg an verloren geglaubten Gegenständen.

Mutter entdeckt verlorene Gegenstände in Sofa - „Wie eine Zeitkapsel!“

Schockiert und begeistert reagierten die TikTok-User auf das Video. Mehrere Nutzer bezeichneten das Sofa humorvoll als eine Art Zeitkapsel. „OMG! Zeig uns, was da drinnen war!“, kommentierte eine Userin. „Ich schwanke irgendwo zwischen entsetzt und beeindruckt“, merkte ein anderer User an.

Wie sich in den Kommentaren herausstellte, war die Influencerin nicht alleine mit einer solchen Entdeckung. „Das habe ich auch vor ein paar Monaten gemacht und ein brandneues Tablet gefunden, das vor 3 Jahren verschwunden war“, schrieb eine Userin und eine weitere kommentierte: „Zum Glück bin ich nicht die Einzige!“ Im Endeffekt war auch die Suche erfolgreich: gleich zwei Fernbedienungen konnte Kacie aus dem Chaos bergen.

Auch das Video einer anderen TikTok-Mama sorgte zuletzt bei den Usern für Begeisterung. Trotz winterlicher Temperaturen wollte ihr Kind sich nicht warm anziehen. Doch statt zu diskutieren, ließ sie es einfach machen. (rrm)