Wie ist das Titanic-Tauchboot implodiert? Videosimulation millionenfach geklickt

Von: Kilian Bäuml

Das U-Boot auf dem Weg zur Titanic ist wohl implodiert, doch was genau bedeutet das und wie entsteht sie? Ein Video auf der Social-Media-Plattform TikTok veranschaulicht das Geschehen.

Kassel – Es sollte eine unvergessliche Expedition für die Passagiere der Titan werden, dem U-Boot, das seine Insassen zum Wrack der Titanic bringen sollte. Stattdessen wird sich wahrscheinlich nur die Außenwelt an die Expedition des U-Boots erinnern, die wohl ein tragisches Ende fand, bei dem alle fünf Insassen starben.

Tauchboot Titan Start der Expedition 18. Juni Passagiere Fünf

Das Tauchboot hatte bereits nach kurzer Zeit den Kontakt zum Mutterschiff verloren, es folgte eine tagelange Suche. Inzwischen geht man jedoch davon aus, dass das U-Boot auf dem Weg zur Titanic implodiert ist. Ein Video auf TikTok zeigt, wie ein solches Szenario aussehen könnte. Ein früherer Titanic-Tourist aus Deutschland hatte die Expedition bereits als Himmelfahrtskommando bezeichnet.

Das verschwundene U-Boot auf dem Weg zur Titanic ist wohl implodiert – Video zeigt eine Simulation

Wer im Flugzeug fliegt, kennt das Gefühl – Druck auf den Ohren. Der entsteht, weil sich der Luftdruck innerhalb und außerhalb des Flugzeugs stark unterscheiden. Damit das Flugzeug den niedrigen Druck in der Luft aushält, wird er künstlich ausgeglichen, berichtet das Reiseportal travelbook.de. Dasselbe gilt auch unter Wasser, nur dass der Druck dort deutlich höher ist als an Land, wenn dieser Druck nicht ausgeglichen wird, kann es zu einer Implosion kommen.

Was ist eine Implosion? Eine Implosion ist das Gegenteil einer Explosion – der Druck außerhalb ist deutlich größer als der Druck innerhalb. Bei der Implosion kann der niedrige Druck innerhalb eines Raumes oder Gegenstandes nicht ausgeglichen werden und kann deshalb plötzlich zerstört werden, informiert das Wissenschaftsportal spektrum.de. Dabei fliegen Bruchstücke des Gefäßes zuerst ins Zentrum des Innenraums. Erst danach werden sie nach außen geschleudert, wie auch im TikTok-Video zu sehen ist.

Implosion des Titanic-U-Boots in Video visualisiert – So könnten die letzten Momente ausgesehen haben

In einer kurzen Beschreibung wird im Video erklärt, was genau mit dem Tauchboot auf dem Weg zur Titanic passiert sein könnte. Der sofortige Zusammenbruch des Drucks soll die Luft stark aufgeheizt haben, während die Wände des Bootes aufeinanderkrachen „und das alles in etwa 30 Millisekunden.“

Videosimulation der Implosion des Titanic-U-Boots: „Wenigstens geschieht es sofort“

Das TikTok-Video veranschaulicht die Situation, der sich das Tauchboot wohl befand. Eine Nutzerin kommentiert „Ich habe gehört, wie die Leute darüber gesprochen haben, und es klingt wie eine andere Sprache. Dieses Video hilft mir also sehr.“ Sonst ruft das Video unterschiedliche Reaktionen hervor. Eine TikTok-Nutzerin schreibt etwa „Wenigstens geschieht es sofort und nicht langsam wie beim Ertrinken oder Sauerstoffverlust.“

Von einem anderen Nutzer heißt es lediglich „Das ist das Video, das Sie sich ansehen müssen, bevor Sie das verdammte Ding besteigen.“ Ob in der Höhe oder sogar im Weltraum, Menschen suchen das Risiko nicht nur in der Tiefsee. In einem anderen Video sind die letzten Momente zu sehen, bevor das U-Boot seine Reise zur Titanic startete. (kiba)