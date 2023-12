Die Welt endet nicht, wenn du 17 bist – beweist dieser TikTok-Trend

Jungsein macht glücklich, aber was, wenn der 18. Geburtstag naht? © MAGO / Westend61

Jugendliche stehen vor dem Übergang in ein neues Kapitel. Auf TikTok teilen sie ihre Erfahrungen und Ängste. BuzzFeed erklärt dir, was das bedeutet.

In einer Welt, die sich ständig verändert, kann das Erwachsenwerden eine beängstigende Erfahrung sein. Mit 17 Jahren stehen viele Jugendliche vor dem Abschluss der Schule und dem Übergang in ein neues Kapitel ihres Lebens, oft begleitet von Unsicherheit und der Befürchtung, dass das Leben, wie sie es kennen, zu Ende geht. Ein neuer Trend auf TikTok zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist



Unter dem Hashtag „because the world didn‘t end when I was 17“ teilen TikToker, meist Frauen, Einblicke in ihren Alltag und beweisen, dass das Leben nach der Schule nicht nur weitergeht, sondern auch erfüllend sein kann. Wie genau die TikToker zu ihrem Glück fanden, erfährst du im Artikel auf BuzzFeed.

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.