„Mein Schwiegervater in allen Varianten“: TikToker veräppelt Väter-Generation mit Tanz-Clips

Von: Yasina Hipp

Manche Trends auf der Video-Plattform TikTok muss man nicht unbedingt verstehen. Aber die Väter-Videos von diesem TikToker machen einfach gute Laune.

München – Die Video-Plattform TikTok ist gerade für Personen im Alter von 25 Jahren aufwärts ein Mysterium. Junge Leute veröffentlichen kurze Tanzvideos und werden praktisch über Nacht richtige Berühmtheiten. Wer aber dennoch mal einen Blick in die App aus China wagt, wird seinen Augen kaum trauen können. Ob es ein Hündchen, welches zum Fressen animiert werden muss oder ein Bayer, der gekonnt Präsidenten wie Barack Obama oder Emmanuel Macon imitiert ist - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So trifft auch ein deutscher TikToker mit seinen Vater-Videos den Nerv der Zeit.

TikTok: Mann dreht Videos über Väter und wird zum Netzhit

Der TikTok-User mit dem Namen „clmnsbrock“ hat schon stattliche 1,6 Millionen Follower mit seinem Account gesammelt. Und das hat wohl seinem unterhaltsamen Inhalt zu verdanken. Er lädt Videos hoch, in denen er Klischees über Väter auf humorvolle Art und Weise präsentiert. So heißen die Videos „Väter und Halloween“ oder „Väter beim Fotos machen“. Besonders beliebt mit über 3,5 Millionen Klicks das Video „Väter und Tesa“, gefolgt von „Väter beim Tanzen“ mit rund 2,4 Millionen Aufrufen.

In dem Video zeigt „clmnsbrock“, wie Väter wohl üblicherweise tanzen. In knielanger Cargohose, kariertem Hemd und offenem Hosenladen gibt er seine Performance zum Besten. Die Tanzstile reichen von der „Dad Pose“ und dem „80‘s Dad“, über den „Disco-Fox-Profi“ und „Biertrinker“ bis hin zum „Schwinger“. In den Kommentaren feiern die User den Tänzer.

Hier wird der Väter-Tanz-Stil „Der 80‘s Dad“ zum Besten gegeben. © Screenshot/TikTok/clmnsbrock

TikTok-User zeigen sich begeistert: „Unsere Dads am Abschlussball“

Neben den vielen Klicks und knapp 300.000 Likes sammeln sich auch etliche Kommentare von Söhnen, Töchtern, Partnerinnen und Männern, die entweder ihren Vater oder sich selbst darin wiedererkennen. So schreibt eine: „Da seh ich unsere Dads am Abschlussball“. Eine andere meint: „Mein Schwiegervater in allen Varianten“. Und ein dritter User outet sich: „Oh Gott ich tanze auch so“. Nicht zu überlesen: die vor Lachen heulenden Emojis, mit denen fast jeder Kommentar zusätzlich versehen ist.