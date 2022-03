TikTok-Video aus Seniorenheim wird zum Internet-Hit: Reifen-Spaß statt Rollatoren

Von: Yasina Hipp

Eine Seniorin sitzt in einem Reifen und fährt durch das Seniorenheim. © Screenshot/Instagram/storypointseniorliving

Senioren in einem Heim in den USA lassen noch einmal das innere Kind raus. Sie werden mit Gummireifen durchs Heim gezogen und halten das Ganze für TikTok fest.

Brighton (MI) - Von Langeweile oder Tristesse scheint in diesem Seniorenheim im amerikanischen Bundesstaat Michigan keine Spur zu sein. Im Gegenteil, in den Fluren des Heims ist richtig Action geboten, wie diverse Videos auf den Plattformen Instagram und TikTok zeigen. Dort laden die Beschäftigten immer wieder Fotos und kurze Clips aus dem alltäglichen Leben ihrer Bewohner und Bewohnerinnen hoch. Und im Story Point of Living in Brighton, einige Kilometer westlich von Detroit, ist immer etwas los. Sing- oder Tanzveranstaltungen sorgen für Abwechslung im Heim. Ein Video sticht dabei aber ganz besonders hervor: Die Senioren werden in aufblasbaren Reifen durch die Flure des Hauses gezogen.

Seniorenheim in den USA: Rentner lassen sich mit Reifen durch die Einrichtung ziehen

Im Video zu sehen: Große aufblasbare Reifen, wie man sie als Wasserspielzeug für große Rutschen kennt, auf kleinen Rollen. Darin sitzt jeweils ein Bewohner oder eine Bewohnerin des Heims und wird an einem Seil von einer Pflegekraft durch die Flure gezogen. Und das nicht gerade langsam: Die Reifen gleiten auf dem Boden mit ganz schön Tempo durch das Haus. Dazu schreiben die Beschäftigten: „Spaß hat keine Altersgrenze!“ Und der Spaß ist den Senioren wirklich ins Gesicht geschrieben. Alle lachen fröhlich, lassen sich im Kreis drehen oder recken sogar die Arme in die Höhe.

USA: Reifen-Video geht viral

Mit 61.000 Likes und 730.000 Aufrufen geht das Video der rüstigen Senioren auf der Video-Plattform TikTok viral. Die User zeigen sich begeistert von der Aktion. Einer schreibt: „Ich liebe das. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens“, eine andere kommentiert: „Das macht mich so glücklich zu sehen. Das ist es, was sie tun sollten: Spaß haben!!!“ Die eine oder andere humorvolle Frage kommt aber auch auf: „Aber erklärt mal, wie schaffen sie es aus dem Reifen und hinein?“.