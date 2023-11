Frau gestaltet Wohnung ihres Freundes um – und das Resultat ist verheerend

Von: Sheila Malm

Männer haben keinen Geschmack und eine Frau muss zum Dekorieren kommen? Das ging hier nach hinten los.

Das Umdekorieren der Wohnung ging für diese Freundin mächtig nach hinten los, das sagt zumindest die TikTok Community © Screenshot TikTok @emmeganzarain

Auf TikTok geht die TikTokerin @emmaganzarain viral. Emma hat die Wohnung ihres Freundes umgestaltet. Ihr Video betitelt sie mit „Die meisten Männer brauchen eine Frau in ihrem Leben“ und zeigt das Vorher/Nachher ihrer Dekorationsaktion. Erst kürzlich hatte ein Mann für viel Aufsehen gesorgt, als er in einer Wutrede auf TikTok klar machte, dass er seiner Frau nicht beim Putzen hilft.



Nun ein weiblicher Gegenschlag. Bevor Emma aber alles umgestaltet, zeigt sie das Wohnzimmer ihres Freundes: Graues Sofa, lila-orange-farbene Deckenlampe. In der After-Umstyling-Version des Zimmers fehlt der bunte Farbtupfer an der Decke. Das graue Sofa tauscht die TikTokerin gegen eine hellere Version. Pfingstrosen schmücken den Couchtisch.



„Du hast einen der wenigen Männer gefunden, wo es nicht aussieht als, wenn er frisch eingezogen oder grade beim Ausziehen ist und du machst das?“

In dem TikTok (siehe unten) macht sich der Creator des Videos @baviddoughy über den neuen Look des Apartments lustig. Er kann nicht glauben, dass Emma einen Mann gefunden habe, der eine schöne Inneneinrichtung hat und es dann so versaut. „Du hast einen der wenigen Männer gefunden, wo es nicht aussieht als, wenn er frisch eingezogen oder grade beim Ausziehen ist und du machst das?“



Er versteht auch nicht, warum alles in eine Ecke gedrängt wurde. „Es sieht einfach steril aus“, sagt er und vergleicht die neue Küche, die sie eingerichtet hat, mit einer Büroküche. @baviddoughy zeigt Fotos von Küchen und sagt, zumindest haben die Farbe. Insgeheim hofft er, dass das Video ein Witz ist und das Vorher-Video eigentlich das Nachher ist und somit alles ein großer Prank.

„Du hast der Wohnung die Seele genommen...“

@baviddoughy steht mit seiner Meinung nicht allein da. Die Nutzer:innen in den Kommentaren sind sich einig, dass die Wohnung vorher besser aussah. Ihre Umwandlung habe der Wohnung das gewisse Etwas genommen. Sie sehe kalt und langweilig aus.



In einem Kommentar heißt es auch, sie ähnele eher einem IKEA Showroom als einer richtigen Wohnung. „Die Farben, haben so gut miteinander harmoniert. Jetzt sieht alles traurig und leer aus“, schreibt ein:e andere:r Nutzer:in. Den meisten fehlt in der Wohnung nach dem Umstyling die Wärme und Gemütlichkeit. Hauptsache ist, es gefällt Emma und ihrem Liebsten.

