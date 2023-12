TikTokerin isst lebendige Spinnen – Nutzer geschockt von exotischem Snack

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Gebratene Spinnen sind in Kambodscha eine Delikatesse, doch eine TikTokerin geht noch einen Schritt weiter. Sie isst die Tiere, während diese noch am Leben sind – und das mit Genuss.

München – Ein auf TikTok viral gegangenes Video zeigt eine Frau, die in eine lebendige Spinne beißt. Bei der Aufnahme handelt es sich aber nicht etwa um einen Ausschnitt aus der neusten Staffel „Das Dschungelcamp“. Die kambodschanische TikTokerin, die sich Miss Salt and Chili nennt, isst die Spinnen nicht nur freiwillig, sondern auch mit Genuss. Ihre Spezialität sind „Mukbang-Videos“, das ist ein Video-Trend, bei dem Influencer große Mengen an Essen vor der Kamera zu sich nehmen. Statt Fastfood hat sie sich für einen besonderen Snack entschieden. Auch, wenn einige Spinnen und Insekten essbar sind, ist Vorsicht geboten.

Viral gegangenes Video zeigt Frau wie sie lebendige Taranteln isst

Eines ist sicher, sie leidet nicht unter einer Spinnenphobie. Dieses viral gegangene Video zeigt, wie die TikTokerin in eine sich bewegende Tarantel beißt. Passend zu ihrem Namen tunkt sie die Spinnen in Salz und Chili. „Angst vor Spinnen? Schluck‘s halt runter“, kommentiert der Nutzer, der das Video entdeckt und auf X hochgeladen hat, den Post.

Andere Nutzer sind schockiert: „Ist diese Frau eine Kandidatin beim Dschungelcamp? So hungrig kann ich gar nicht sein, solch ein Tier lebendig zu essen.“ Ein weiterer Kommentar stimmt zu: „Ich glaube, ich würde eher verhungern, bevor ich sowas esse.“

Aber das ist nicht das einzige Video, in dem sie Spinnen als Snack verzehrt. „Früher habe ich sie gekocht und gegessen, aber jetzt esse ich sie am liebsten frisch“, sagt die TikTokerin in einem weiteren Clip und hält eine lebendige Tarantel in die Kamera. Sie tippt sie an, um zu demonstrieren, dass die Spinne sich bewegt. „Jetzt nehme ich sie und tauche sie in Salz und Chili Soße“. Die Spinne versucht, aus dem Topf mit Soße zu fliehen, wird jedoch festgehalten.

TikTokerin Miss Salt and Chili isst lebendige Spinnen © Screenshot tiktok: @kimjhon1212

Gebratene Spinnen als Delikatesse in Kambodscha

In einigen Regionen Kambodschas gelten gebratene Spinnen als Delikatesse. Sie werden mit Gewürzen und Knoblauch in Öl angebraten, bis die Beine knusprig sind. Das Fleisch soll nach einer Kombination aus Hühnchen und Kabeljau schmecken. Der Snack ist besonders in der Stadt Skuon beliebt. Dort werden die Spinnen als Touristenattraktion angeboten.

Lecker sieht anders aus: die kuriosesten Gerichte der Welt Fotostrecke ansehen

Normalerweise sind die Spinnen zum Zeitpunkt des Verzehrs bereits tot. Die TikTokerin gibt den Geschmack als Grund an, warum sie die Tiere lebendig verzehrt. „Der Geschmack ist ein ganz anderer, je nachdem, ob sie gekocht oder frisch sind.“ Da die Spinnen bereits für den Verzehr vorbereitet wurden, können sie der TikTokerin keinen Schaden zufügen. Ob sie tatsächlich besser schmecken oder ob die TikTokerin sie nur für mehr Klicks lebendig verzehrt, bleibt offen. Es besteht auch das Gerücht, dass alle Menschen regelmäßig im Schlaf Spinnen verschlucken. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich. Wer die Tiere trotzdem aus seiner Wohnung fernhalten will, kann mit dieser Pflanze nachhelfen.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.