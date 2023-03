Til Schweiger nennt Klima-Kleber „eine große Plage“ - Kritik an Habeck

Von: Florian Dörr

Der Ex-Gießener Til Schweiger sorgt mit aktuellen Äußerungen über Klima-Kleber und Wirtschaftsminister Habeck für Diskussionen.

Gießen - In den vergangenen Jahren hatte Til Schweiger, der in Gießen und Heuchelheim aufgewachsen ist, immer mal wieder für die eine oder andere Kontroverse gesorgt. An Aussagen, die der Schauspieler, Regisseur und Produzent nun gegenüber der Bild tätigte, dürften sich auch dieses Mal wieder einige Menschen reiben können. Sein Ziel: Klima-Kleber und Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Denn zitiert wird Schweiger, der in seinen jungen Jahren in Gießen unter anderem im Ulenspiegel hinter der Theke arbeitete, etwa mit folgendem Satz: „Angst davor, dass die Klima-Kleber nicht ins Kino (aktuell läuft der Schweiger-Film „Manta, Manta 2“, Anm. d. Red.) gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest.“ Klingt erstmal harmlos. Doch der 59-Jährige legt nach: „Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“ Positiv könnte man formulieren: Ein Mann, der mit seiner oft streitbaren Meinung nicht hinterm Berg hält und damit auch polarisiert, war Schweiger schon immer. Nun stellt er genau das wieder unter Beweis.

Til Schweiger aus Gießen: Habeck „hat von Wirtschaft keine Ahnung“

Til Schweiger hat offenkundig keine Lust auf Klima-Kleber auf den Straßen. © Bernd Spauke/Constantin Film Verleih

Und mit der Kritik an den Klima-Klebern („eine große Plage in diesem Land“) ist der Ex-Gießener noch nicht durch. Gegenüber Bild sagt er weiter: „Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung.“

Seine Heimat ist nun eine andere. Doch Til Schweiger ist Gießen und Heuchelheim weiterhin eng verbunden. Unter anderem sorgte er dafür, dass sein Heimatdorf im „Tatort“ aus Hamburg auf ganz großer Bühne zur Sprache kam. Auch ist er weiterhin immer mal wieder in der Region zu sehen.