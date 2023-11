Konzert von Rammstein-Frontmann abgesagt: Lindemann kann in Kassel nicht auftreten

Von: Matthias Lohr

Das für Samstag geplante Konzert von Till Lindemann in Kassel findet nicht statt. Grund: Ein Bauantrag für die Nordhessen-Arena wurde nicht genehmigt. Die Folgen sind immens.

Kassel – Seit Monaten freuten sich Rock-Fans in der Region auf Till Lindemann. Der Sänger der Band Rammstein wollte am Samstag mit seinem Solo-Projekt in der Nordhessen-Arena auftreten. Sämtliche 6000 Karten waren seit Monaten verkauft. Am Freitagmorgen kam jedoch für die Fans die Schock-Nachricht: Das Konzert in der umgebauten Eissporthalle kann nicht stattfinden. Ein Bauantrag für die Halle neben dem Auestadion wurde nicht genehmigt.

Veranstalter MM Konzerte verkündete das Aus, über das bereits am Donnerstag spekuliert worden war, am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. In der erheben sie Vorwürfe gegen die Stadt. Demnach hätte der Veranstalter die Genehmigung am 10. Oktober mit einem umfassenden Einrichtungsplan beantragt. Bearbeitet worden sei der Antrag erst ab Anfang November.

MM Konzerte: Langsame Prüfung von Unterlagen führt zu Absage von Lindemann-Konzert in Kassel

Darf am Samstag nicht in Kassel auftreten: Rock-Musiker Till Lindemann. Grund ist ein nicht genehmigter Bauantrag. © MM Konzerte

Am 6. November habe man eine Auflage erhalten, binnen vier Tagen weitere Unterlagen vorzulegen - unter anderem auch solche, die nicht vom Veranstalter zu erfüllen gewesen seien, sondern sich auf bauliche Gegebenheiten bezogen hätten.

Zwar habe MM Konzerte die Auflagen erfüllen können, „die Stadt habe sich aber außerstande gesehen, die Unterlagen noch vor Veranstaltungsbeginn zu prüfen, was aber binnen 72 Stunden eigentlich problemlos hätte erfolgen können“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Im Rathaus sieht man das anders. Eine HNA-Anfrage dazu wollte die Stadt am Freitag beantworten.

Mit der Absage sind nicht nur 6000 Rock-Fans enttäuscht, auch die wirtschaftlichen Folgen dürften für den Veranstalter immens sein. Zudem befürchten manche einen Image-Schaden für die Eissporthalle, die Heimspielstätte der Kassel Huskies, die seit Monaten für einen zweistelligen Millionenbetrag in eine schicke Multifunktionsarena umgebaut wird.

Die MM Konzerte GmbH bedauert in einer Pressemitteilung diese unglückliche Situation und bittet alle Karteninhaber darum, ihre Tickets an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, bei denen sie erworben wurden. Dort würden die Ticketkosten zurückerstattet. Die Fans des prominenten Musikers bittet der Veranstalter um Verständnis für die Absage und die Unannehmlichkeiten.

Verschiedene Genehmigungen für verschiedene Veranstaltungen in der Eissporthalle nötig

Am vorigen Wochenende fand bereits das Handball-Drittliga-Derby zwischen Eintracht Baunatal und der MT Melsungen II in der ehemaligen Eissporthalle statt. Für das Konzert von Lindemann waren jedoch weitergehende Genehmigungen erforderlich, da sich der Großteil der Zuschauer hier nicht auf den Tribünen befindet, sondern auf der Eisfläche.

Weitere große Veranstaltungen sollen folgen: So tritt am 2. Mai 2024 Comedian Luke Mockridge in der Nordhessen-Arena auf. Dafür müssen dann neue Genehmigungen beantragt werden.

Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann schon lange vor Konzert in Kassel

Der Auftritt von Lindemann war nicht unumstritten. Im Sommer erhoben mehrere Frauen Vorwürfe gegen Rammstein und speziell Lindemann. Es ging um Machtmissbrauch und sexuelle Handlungen. Die Ermittlungen gegen den Sänger wurden eingestellt.

Trotzdem wurden Konzerte von Rammstein und auch die jüngsten Solo-Auftritte von Lindemann von Protesten begleitet. In Kassel wollten die sozialistisch-feministische Initiative Rosa und weitere Organisationen, die sich zu einem Anti-Lindemann-Bündnis zusammengeschlossen hatten, protestieren. (Matthias Lohr)