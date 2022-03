Tinder führt neue Funktion ein - und will kriminelle Vergangenheiten aufdecken

Tinder, eine beliebte Dating-App, führt in den USA eine neue Funktion ein. Sie soll vor sexualisierter Gewalt schützen.

Tinder sorgt für Sicherheit: Die Dating-App führt eine Funktion ein, mit der kriminelle Vergangenheiten der User aufgedeckt werden.

Dallas/USA - Singles mit Sicherheitsansprüchen dürften sich über diese Funktion freuen, denn über Tinder können künftig die Matches ganz genau geprüft werden. In den USA soll ein Datenabgleich den Nutzern ermöglichen, eine kriminelle Vergangenheit der Auserwählten aufzudecken. Die Dating-App bietet zwei kostenlose Suchanfragen über den Anbieter Garbo, mittels dem Nutzer auf die US-Sexualstraftäterkartei zugreifen können. Allerdings gibt es dabei einen Haken.

Tinder lässt US-Nutzer kriminelle Vergangenheit von Gegenüber prüfen

Die Tinder-Dachgesellschaft Match Group erklärte am Mittwoch, dass Tinder-User auf Garbo nach Verhaftungen oder Verurteilungen ihrer potenziellen Partner suchen können. Die Gründerin von Garbo, Kathryn Kosmides, erklärte, die Ankündigung der Match Group sei „nur der erste Schritt, um unsere Mission zu erfüllen, proaktiv Schaden im digitalen Zeitalter zu verhindern“. Der Tinder-Muttergesellschaft zufolge sind je User die ersten zwei Suchanfragen kostenlos, insgesamt ist das Angebot auf 500.000 Suchanfragen gedeckelt. Danach soll eine Suche 2,50 Dollar (umgerechnet etwa 2,26 Euro) kosten.

Dating-App Tinder lässt User auf US-Sexualstraftäterkartei zugreifen

Auf der Gabo-Plattform können die Tinder-Nutzer Namen, Telefonnummern und andere Details ihres Gegenübers eingeben. In den Suchergebnissen, die auf die US-Sexualstraftäterkartei greifen, sind bestimmte Straftaten wie Drogenbesitz, Herumlungern oder Landstreicherei herausgefiltert. Auch persönliche Details wie Wohnadressen und Telefonnummern der registrierten Straftäter werden von der Suchmaschine nicht angezeigt.

Tinder: Frauen berichten über sexualisierte Gewalt

Tinder und andere Dating-Apps sehen sich immer wieder mit Berichten von Frauen konfrontiert, deren Dates in sexualisierter Gewalt endeten. Über die Plattformen lernen sie Männer kennen, die kein Nein akzeptieren. Mithilfe von Garbo sollen solche Straftaten verhindert werden. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die US-Sexualstraftäterkartei keine definitiven Aussagen über die Gefährlichkeit eines Menschen zulässt. Daneben besteht die Gefahr vor „Tinder-Schwindlern“. Sie führen ein prunkvolles Leben, laden zu teuren Essen ein und bitten anschließend um Geld. Drei Tipps verraten, wie man sich richtig schützt - und wann man die Polizei rufen sollte.*

Tinder führt neue Funktion ein: Nach Panik-Knopf folgt Garbo

US-Soziologin Nicole Bedera erklärt, dass Sexualstraftaten häufig von Betroffenen nicht angezeigt werden und noch weniger Anzeigen zu einer Verurteilung führen. Tinder reagierte bereits vor zwei Jahren und führte einen sogenannten „Panik-Knopf“ ein. In Kooperation mit Noonlight, einer App, die Rettungsdienste mobilisieren kann, sollten Nutzer vor Übergriffen geschützt werden, schreibt focus.de. Bei Betätigung des Knopfes schickte die App einen Zahlencode, der eingegeben werden musste. Passierte das nicht, wurde eine SMS geschickt. Wenn auch diese nicht beantwortet wurde, rief Noonlight an. Blieb dieser ebenfalls ungehört, wurde die Polizei alarmiert.

Tinder mit neuer Funktion: Garbo soll „Teil des Schades“ für Gemeinschaft verhindern

Die Professorin an der Rutgers School of Criminal Justice, Sarah Lageson, wies auf mögliche Probleme hin, die Garbo mit sich bringen könnte. Denn in den USA herrsche noch immer struktureller Rassismus im Justizsystem: „Viele weiße Sexualstraftäter haben kein Strafregister und viele Schwarze haben ein irreführendes oder ungerechtes“. Garbo erklärte hingegen, dass eine weitere Informationsmöglichkeit vor einem Treffen mit einem Fremden zumindest „einen Teil des Schadens für uns selbst und unsere Gemeinschaften verhindern“ könne.

