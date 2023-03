Fünf Tipps für angehende Bräute: „Gerne vor der Hochzeit gewusst“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Hochzeit kann ein sehr stressiger Tag werden. Diese Tipps und Tricks sind Gold Wert für Bräute und werden den großen Tag gelingen lassen.

München – Wer heiratet, verfällt schnell in Stress. Unfassbar viel muss geplant und getaktet werden und das meistens auch noch im Rahmen eines Budgets. Hier finden Sie Tipps, für zukünftige Bräute, um den Tag der Eheschließung perfekt werden zu lassen.

Die Hochzeit ist einer der schönsten Tage des Lebens. Doch besonders für Bräute kann er auch in Stress ausarten. (Symbolfoto) © Imago

Erster Hochzeits-Tipp: Kinderbetreuung

Das schwedische Brautmodelabel sannalindstroem nannte fünf verschiedene Tipps für Bräute auf Instagram. Der erste Hinweis betrifft die Kinderbetreuung. Entscheidet man sich dafür, dass Kinder auf der Hochzeit mitgebracht werden, macht es Sinn, jemanden für die Kinderbetreuung zu organisieren. Das macht den Tag nicht nur für die Eltern entspannter, sondern auch für alle anderen Gäste und natürlich für die Kleinsten selbst. Denn oft wird ihnen schnell langweilig. Doch mit Spiel und Spaß sind sie beschäftigt und können den Tag ebenfalls genießen.

Zweiter Hochzeits-Tipp: Moderator

Ein guter Tipp, um selbst das Steuer zu übergeben ist es, einen Moderator für die Hochzeit zu organisieren. Dieser führt die Gäste durch den gesamten Tag und ist für jegliche Organisationen auf der Hochzeit zuständig. Die Braut kann sich somit komplett entspannen und kann den Tag besser genießen.

Dritter Hochzeits-Tipp: Toilettengang

Der Toilettengang kann für Bräute ganz schnell zum unangenehmen Unterfangen werden. Denn je nach Üppigkeit des Kleides, kann es sehr schwer sein und lange dauern, auf die Toilette zu gehen. Meistens werden dafür sogar helfende Hände benötigt, die beim An- und Ausziehen der festlichen Kleidung behilflich sind. Das sollte man am besten vorher üben. Dabei können gerne auch die „Toiletten-Hilfen“, die am Hochzeitstag der Braut helfen, mit dabei sein. Umso weniger Zeit verschwendet man dann mit dem Toilettengang auf der Hochzeitsfeier.

Vierter Hochzeits-Tipp: Handy-Verbot

Handys können schnell störend werden. Keine Braut wünscht sich, dass auf der eigenen Hochzeit alle Gäste auf dem Handy herumtippen. Deshalb: Vor allem bei der Trauung kann man die Gäste beten, ihre Handys in der Tasche zu lassen. Dann kann jeder das Spektakel genießen und keiner ist abgelenkt.

Fünfter Hochzeits-Tipp: Tanz-Probe

Der Hochzeitstanz ist ein zentrales Element einer Hochzeitsfeier. Natürlich wird dieser davor gut geübt und einstudiert. Doch manche vergessen dabei, dass das lange Hochzeitskleid beim Tanz störend sein kann. Deshalb sollte man am besten auch in einem langen Kleid den Tanz einstudieren und proben.

