Bär reißt in Tirol Dutzende Schafe – „Ich schätze, dass er etwa 300 Kilogramm wiegt“

Von: Johannes Welte

Monate lang hatte man nichts mehr über Risse von Nutztieren durch Bären in Tirol gehört. Jetzt sind Dutzende Schafe im Lechtal verschwunden.

Reutte – Es war ruhig geworden um die Bären im Grenzgebiet von Bayern und Österreich: Ab und an tappte ein Bär im Außerfern bei Reutte in eine Fotofalle, zuletzt drei Mal im Juni und Juli im Klausenwald nahe des Plansees, unweit der Highline179, der längsten Fußgänger-Hängebrücke der Welt im Tibet-Stil, die viele Touristen anzieht.

Bär reißt in Tirol Dutzende Schafe – der letzte Schafsriss ist fast fünf Monate her

Das letzte Mal, dass ein Bär in Tirol Nutztiere gerissen hat, war am 18. Mai in Weißenbach am Lech. Seitdem war es ruhig geworden um Meister Petz, der zum Vegetarier geworden schien. Kurz, nachdem am 1. Oktober in Kaisers im oberen Lechtal ein Bär wieder in eine Fotofalle tappte, bemerkte ein Landwirt aber im benachbarten Madautal (einem südlichen Seitental des Lechs), dass ihm Dutzende Schafe fehlten. Mehrere Kadaver wurden entdeckt.

In der Nähe fanden sich Bärenspuren. Laut Land Tirol wurden 23 Schafe gerissen. Dem Reutter Bezirksjägermeister Martin Hosp könnten es auch mehr sein, er vermutet, dass es sich um den gleichen Bären handelt, der sich zuvor monatelang nahe der bayerischen Grenze am Plansee aufhielt und fotografieren ließ. „Ich schätze, dass er etwa 300 Kilogramm wiegt“, sagt Hosp dieser Redaktion. Er vermutet, dass es einen noch weiteren Bären gebe, der sich vom Lechtal ins Allgäu abgesetzt habe.

Im sogenannten Klausenwald nahe Füssen wurde im Sommer mehrfach ein Bär gesichtet. Mehrere Wildtierkameras nahmen Fotos von ihm auf. © Thomas Wechner

Wölfe reißen wesentlich mehr Nutztiere als Bären

Norbert Gleirscher, Sprecher des für die Land- und Forstwirtschaft zuständigen Tiroler Vize-Landeshauptmanns Josef Geisler, berichtet: „Wenn ein Bär zuschlägt, sind die Schäden riesengroß“. Insgesamt würden aber viel mehr Nutztiere durch Wölfe in Tirol gerissen. So waren Wölfe 2022 für über 300 tote Schafe in Tirol verantwortlich, Bären nur für 25.

Insgesamt rissen Raubtiere voriges Jahr 413 Nutztiere in Tirol, heuer bislang nur 183. Gleirscher „Das liegt zum einen daran, dass sich ein Wolfsrudel offenbar aus Osttirol nach Italien abgesetzt hat. Außerdem hat der Jagddruck auf die Wölfe dazu beigetragen, dass die Situation sich verbessert hat.“ Dieses Jahr wurden drei Wölfe in Folge von Abschussgenehmigungen des Landes Tirol erlegt, einer wurde überfahren.