Südtirol: 14 Urlauber brechen in zugefrorenen See ein - Säugling in Lebensgefahr

Von: Anna Lorenz

Teilen

Eine Reihe von Rettungseinsätzen überschattete die Ostertage im südtirolerischen Prags. Mehrere Spaziergänger waren trotz Absperrungen auf den gefrorenen Wildsee gegangen und eingebrochen.

Prags – Zu Ostern zieht es viele noch einmal in die winterliche Berglandschaft. Gerade Südtirol* ist ein beliebtes Reiseziel für den feiertäglichen Kurzurlaub, da es neben pulvrigen Skipisten auch malerische Wanderwege bietet. Für gelungene Stunden in der Natur empfiehlt sich hierbei vor allem der, nahe des Hochpustertals auf 1500 Metern gelegene, Pragser Wildsee in den Dolomiten, der mit atemberaubender Kulisse lockt. Doch der Leichtsinn einiger Spaziergänger ließ die Szenerie an den vergangenen Ostertagen zum Alptraum werden.

Einbruch in Eis – Rettungskräfte müssen über ein dutzend Personen bergen

Ob aus Unwissenheit, Ignoranz oder zum Zwecke des beeindruckensten Bildes für Social-Media* – immer wieder kommt es infolge Leichtsinns gerade an Seen zu tragischen Unfällen. Auch der Pragser Wildsee in Südtirol, ein beliebtes Ziel für Ausflügler, sorgte in diesem Zusammenhang an den Ostertagen für traurige Nachrichten. Gleich dreimal mussten die Rettungskräfte des Südtiroler Landesfeuerwehrverbandes ausrücken, um Spaziergänger aus dem eisigen Wasser des Sees zu befreien. Trotz Warnschildern und Absperrungen hatten insgesamt 14 Urlauber die zu dünne Eisfläche* betreten und waren eingebrochen.

Malerisch liegt der Pragser Wildsee da – doch das Betreten der Eisfläche ist mehr als gefährlich. © zhuzhu Panthermedia/imago

Bereits am Ostersonntag war, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, es zu zwei Unfällen gekommen. Zunächst war eine dreiköpfige Familie aus Mailand samt Hund in das eiskalte Wasser gestürzt, wenig später erwischte es auch eine Ausflugsgruppe aus Udine. Beide Fälle gingen dank des beherzten Eingreifens vorbeikommender Spaziergänger und der verständigten Rettungskräfte noch verhältnismäßig glimpflich aus. Nachdem die Landesfeuerwehr den Pragser Wildsee in Hinblick auf die Geschehnisse komplett abgesperrt hatte, betraten aller Warnung zum Trotz auch am Ostermontag jedoch wieder mehrere Menschen die Eisfläche. Besonders dramatisch endete dieser Leichtsinn für eine achtköpfige Spaziergängergruppe, die mitsamt eines sieben Monate alten Säuglings in den See einbrach.

Südtirol: Baby in Lebensgefahr, Bürgermeister verzweifelt: „Ich weiß nicht, was man noch machen kann“

Fast eine halbe Stunde musste das Baby in frostigem Wasser und anschließend auf der Eisfläche des Pragser Wildsees ausharren, seine Körpertemperatur betrug schließlich nur noch 26 Grad Celsius*. Gemeinsam mit der Mutter brachten die Rettungskräfte den Säugling per Helikopter in das Innsbrucker Universitätsklinikum, wo die Ärzte das in Lebensgefahr schwebende Kind auf der Intensivstation behandelten. Seit Dienstag (19. April) sei der Säugling stabilisiert.

Im Innsbrucker Uniklinikum wird das Baby behandelt. Mittlerweile ist es wohl außer Lebensgefahr. © Werner Krüper teamwork/imago

„Sie kommen zu Tausenden an den Wochenenden und gehen bis zu 100 Meter vom Ufer weg“, äußerte sich Friedrich Mittermair, Bürgermeister des italienischen Prags verständnislos über den Leichtsinn vieler Touristen, die die Tragfähigkeit des Eises mit oft dramatischem Ausgang unterschätzen. Auch, dass jegliche Warnzeichen ignoriert würden, ärgerte den Politiker. „Ich sage, das ist absurd, ich weiß nicht, was man noch machen kann, um den Zugang zu verhindern“, sagte er gegenüber der Corriere della Sera. Die Südtiroler Landesfeuerwehr hat nach der Bilanz von elf Schwerverletzten angekündigt, den See weiträumig abzusperren, um erneute, unüberlegte Aktionen zu verhindern. Inwieweit man sich auf Gefahren des Eises einstellen muss, die, statt von unten, von oben kommen, lesen Sie hier*. (askl) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA