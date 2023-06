Titanic-Expedition mit Mini-U-Boot „Titan“ endet tödlich – muss OceanGate zweistellige Millionensumme zahlen?

Von: Yannick Hanke

Es herrscht traurige Gewissheit: Das Mini-U-Boot „Titan“ ist implodiert, alle fünf Insassen sind tot. Ihre Fahrt zum Titanic-Wrack endete im Drama. Der News-Ticker.

Kassel – Seit Donnerstag, 22. Juni, herrscht traurige Gewissheit: die fünf Insassen vom Mini-U-Boot „Titan“, das auf dem Weg zum Titanic-Wrack war, sind allesamt tot. Wie die US-amerikanische Küstenwache bereits offiziell mitteilte, sei das U-Boot implodiert.

„Die Titan ist unter dem gewaltigen Druck in 3800 Meter Tiefe kollabiert, bevor die Menschen darin überhaupt bemerken konnten, dass es ein Problem gab“, teilten Militär-Ärzte tags darauf mit. Die Meldung über einen „katastrophalen“ Zwischenfall an Bord der Tauchkapsel hatte medial schnell die Runde gemacht. Doch noch zuvor gab es harsche Kritik an Betreiber OceanGate, dem Entwickler der „Titan“.

Muss OceanGate, Entwickler der „Titan“, eine zweistellige Millionensumme für die Suche nach den fünf Insassen bezahlen? © imago

Expedition zur Titanic endet im tödlichen Unglück: Insassen der „Titan“ sterben – Bergung noch unklar

Fünf Menschen sind infolge des tödlichen Dramas rund um die „Titan“ gestorben. Ihre waghalsige Expedition zum Titanic-Wrack wird aber wohl noch länger nachhallen. Denn es mehren sich zuhauf Stimmen, Einschätzungen, aber auch Vorwürfe in Bezug auf das Unglück. Die wichtigsten finden Sie hier zusammengefasst:

Perspektivisch werde OceaGate, Firma von „Titan“-Entwickler Stockton Rush, mit „gewaltigen Schadensersatzforderungen konfrontiert“. So lautete die Einschätzung von Juristen aus Washington. Es würde auch nichts ändern, dass alle Teilnehmer der Expedition zur Titanic vorab Verzichtserklärungen unterzeichnen mussten, und damit bestätigten, sich der etwaigen Gefahren bewusst zu sein.

Kritik gibt es derweil von „Titanic“-Schöpfer und Hollywood-Legende James Cameron. „Wenn Sie ein Fahrzeug besteigen, sei es ein Flugzeug, ein Überwasserfahrzeug oder ein Tauchboot, sollten Sie darauf achten, dass es durch Zertifizierungsstellen geprüft wurde“, sagte Cameron diversen US-Medien. Der Regisseur ist längst zum Kronzeugen der Kritik geworden und würde „unheimliche Parallelen“ zwischen der Titanic-Tragödie und dem „Titan“-Unglück ausmachen.

Geklärt ist noch nicht, wie es konkret mit der Bergung der Leichen sowie der Überreste der „Titan“ weitergehen soll. Laut Konter-Admiral John Mauger, Chef der Küstenwache, würden in der Tiefe schließlich „unerbittliche Bedingungen“ herrschen. Ebenso ist noch unklar, ob die Firma OceanGate die Kosten für den am Sonntag, 18. Juni, gestarteten Rettungseinsatz übernehmen muss. In Insider-Kreisen ist die Rede von einer zweistelligen Millionen-Summe.

Tragödie des „Titan“-U-Boots: US-Marine konnte „Unregelmäßigkeit“ bereits am Sonntag feststellen

Die US-Marine hätte mittels eines hochgeheimen Überwachungssystems bereits am vergangenen Sonntag (18. Juni) akustische Signale empfangen und eine „Unregelmäßigkeit“ festgestellt, berichtet derweil das Wall Street Journal. Diese könnte zu einer Implosion oder Explosion in der Zone passen, in der sich die „Titan“ seinerzeit im Nord-Atlantik befunden hätte, so ein Navy-Sprecher.

Nur knapp zwei Stunden nach Beginn des Tauchgangs der kleinen Kapsel der war am Sonntag der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ abgebrochen. Von OceanGate wurde die US-Küstenwache erst acht Stunden später darüber informiert. Doch legt die US-Marine großen Wert darauf, dass die entsprechende Rettungsmission frühzeitig über die Erkenntnisse informiert worden sei.

Dort wurde dann die Entscheidung getroffen, die Annahme nur als vage zu bewerten. Auf diesem Weg wollte man auf die Einleitung einer großangelegten Rettungsaktion verzichten. Letztlich kam es zur Suche und damit zum Wettlauf gegen die Zeit. Schließlich hatten die fünf „Titan“-Insassen nur auf 96 Stunden begrenzten Sauerstoff-Vorrat an Bord. (han)