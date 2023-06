Titanic-Expeditionschef zu U-Booten: „Wenn du sicher sein willst, bleib im Bett“

Von: Robin Dittrich

Teilen

Noch immer wird nach einem vermissten U-Boot am Wrack der Titanic gesucht. Im vergangenen Jahr äußerte sich der vermisste CEO Stockton Rush zur Expedition.

München – Mit dem U-Boot in fast vier Kilometern Tiefe: Es sollte eine Expedition zum Wrack der im Jahr 1912 gesunkenen Titanic werden. Nach kurzer Zeit brach der Kontakt ab – seitdem fehlt von dem U-Boot „Titan“ jede Spur. Expeditionsleiter Stockton Rush gab bereits im letzten Jahr Bedenken preis.

U-Boot bei Titanic-Wrack gilt als vermisst – Expeditionsleiter hatte Bedenken

Am 19. Juni brach ein U-Boot mit einer fünfköpfigen Crew in Richtung des Wracks der Titanic auf. Nur eine Stunde und 45 Minuten später brach der Kontakt zu dem U-Boot ab. Mit an Bord war auch Stockton Rush, CEO von OceanGate Expeditions. In einem Interview im Jahr 2022 gab Rush an, dass er sich „Sorgen darüber macht, welche Dinge mich vom Auftauchen an die Oberfläche hindern.“ Für ihn galt die Expedition allerdings als sicher.

Der CEO Stockton Rush ist einer der fünf vermissten Passagiere eines U-Boots, das zum Wrack der Titanic tauchen sollte. © Italy Photo Press/Imago

Laut Rush soll sich genug Sauerstoff an Bord befinden, um zu überleben. Zeitgleich gestand er ein, dass eine solche Mission nie frei von Risiken ist – ein Leben ohne Risiken ist für ihn jedoch nicht vorstellbar: „Wissen Sie, es gibt immer ein Limit. Irgendwann ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. Wenn du immer auf Nummer sicher gehen willst, dann bleib einfach im Bett“, sagte Rush ganz offen. Der CEO holte in der Folge noch weiter aus, um die risikoreiche Expedition zu rechtfertigen.

„Mach einfach gar nichts“ – Vermisster CEO Rush über Risiken im Leben

Bei seinem Interview mit CBS News im Jahr 2022 holte Stockton Rush noch weiter aus und zeigte sich unverständlich gegenüber wenig risikofreudiger Menschen: „Steig in kein Auto, mach einfach gar nichts. An irgendeinem Punkt müssen Risiken eingegangen werden, es kommt auf das Verhältnis von Risiko und Ertrag an.“ Wurde ihm diese Risikobereitschaft jetzt zum Verhängnis? Für Rush galt die Fahrt als sicher, solange sich das U-Boot von Gefahren wie Fischernetzen und Kliffs fern hält.

Doch auch diese Risiken sollten zu handhaben sein: „Am Ende geht es um das richtige Steuern des U-Boots. Man muss sich von den Gefahren fern halten. Das sollte zu schaffen sein, wenn man sich langsam und gleichmäßig bewegt.“ Die Expedition kostete 250.000 U.S. Dollar pro Person und sollte 2023 die vorerst einzige ihrer Art sein. Laut offizieller Meldungen befindet sich an Bord des U-Boots Sauerstoff für bis zu 96 Stunden, es gilt seit über 24 Stunden als vermisst. Der bayrische Unternehmer Arthur Loibl unternahm die gleiche Fahrt bereits 2021 und hat nur wenig Hoffnungen auf eine Rettung. (rd)