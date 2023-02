Titanic-Rätsel gelöst – Jack hätte überleben können

Von: Kilian Bäuml

Seit der Film Titanic vor 25 Jahren herauskam, stellen Fans sich eine Frage immer wieder: Musste Jack wirklich sterben? Jetzt gibt es eine Antwort.

München – Titanic ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Weltweit spielte er über zwei Milliarden Dollar ein und ist damit laut film.at auf dem dritten Platz der Filme mit dem höchsten Einspielergebnis. Die beiden Schauspieler Kate Winslet und Leonardo DiCaprio erhielten Weltruhm und wurden in die erste Liga der bekanntesten Schauspieler Hollywoods katapultiert. Seit mittlerweile 25 Jahren zieht er seine Zuschauer in seinen Bann, stellt sie jedoch auch vor ein Rätsel: Hätte Jack überleben können?

Das Ende des Films über den Untergang der Titanic vor über 110 Jahren, watet mit jeder Menge Tragik auf. Nachdem das Schiff den Eisberg rammt und untergeht, sind Jack und Rose dem Ozean überlassen. Sie liegt auf einer auf See treibender Tür und kann sich dadurch über Wasser halten, Jack hingegen ist vollständig im kalten Meer. Als endlich die Rettung naht, ist Jack tot und sinkt in die Untiefen des Meeres hinab. Doch hätte das wirklich so kommen müssen? Viele Fans des Films finden, dass auf der Tür ausreichend Platz für Jack und Rose gewesen wäre.

Titanic Ende gibt Fans Rätsel auf – Hätte Jack überleben können?

Die Frage sollte nun in einer Dokumentation von National Geographik, die noch diesen Monat erscheinen soll, final geklärt werden. Dazu sollen mehrere Szenarien durchgespielt worden sein, berichtet ntv. Das Ergebnis: Jack hätte überleben können!

Hätte Jack sterben müssen? Der Regisseur findet schon. (Symbolbild)

In diesen beiden Szenarien hätten Jack und Rose beide überleben können:

Szenario 1. Jack und Rose hätte beide mit dem Oberkörper auf die Tür gehen können. Dadurch wären die Überlebenschancen für Jack deutlich gestiegen.

Jack und Rose hätte beide mit dem Oberkörper auf die Tür gehen können. Dadurch wären die Überlebenschancen für Jack deutlich gestiegen. Szenario 2. Hätte Jack eine Rettungsweste getragen, hätte er vielleicht durchhalten können, bis Hilfe eintrifft.

Laut Regisseur James Cameron sei Jacks Gedankengang jedoch gewesen: „‚Ich werde nichts tun, was sie [Rose] gefährden könnte‘, und das entspricht zu 100 Prozent seinem Charakter.“

Titanic-Regisseur hatte schon immer eine klare Meinung zu Jacks überleben

Bereits vor zehn Jahren hatte der Regisseur des Klassikers sich gegenüber der britischen Zeitung Daily Mail ähnlich geäußert. Damals sagte er, dass die Diskussion um Jacks Tod zeige „dass es dem Film gelungen ist, Jack für das Publikum so liebenswert zu machen, dass es ihm weh tut, ihn sterben zu sehen. Hätte er gelebt, wäre das Ende des Films sinnlos gewesen... In dem Film geht es um Tod und Trennung; er musste sterben.“

Die tragische Liebesgeschichte von Jack und Rose bekommt diesen Monat nicht nur ihre eigene Dokumentation. Auch der Film selbst wird ab dem 10. Februar nochmal in die Kinos kommen, also kurz vorm Valentinstag.

