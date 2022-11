Mysteriöser „Sonar-Ping“ bei Titanic-Wrack: Taucher machen überraschende Entdeckung in der Nähe

Geheimnis in der Tiefe

+ © sreenshot Twitter/OceanGate Expeditions Titanc-Schiffswrack: Mysteriöser Sonar-Ping stellte Forscher Jahrzehnte vor ein Rätsel. © sreenshot Twitter/OceanGate Expeditions

Bei einem Tauchgang zum Schiffswrack der Titanic zeichneten Taucher ein Sonar-Signal auf. Das war im Jahr 1996. Bisher war der Ursprung unbekannt.

St. John‘s – Das Schiffswrack der Titanic liegt auf dem Grund des Nordatlantiks 3.800 Meter tief auf dem Meeresgrund. Der Untergang des größten und sichersten Passagierschiffs im Jahr 1912 war eine beispiellose Tragödie. Die Titanic galt als unsinkbar.

Mysteriöser „Sonar-Ping“ bei Titanic-Wrack

Taucher zeichneten im Jahr 1996 ein Sonar-Signal bei einer Expedition zum legendären Schiffswrack auf. Zuordnen konnten die Forscher das Signal zunächst nicht. Schnell machten Spekulationen um ein weiteres mysteriöses Objekt die Runde. Paul Henry Nargeolet, ein erfahrener Nautile-Tauchpilot und Titanic-Taucher, vermutet hinter dem Ping sogar ein anderes Schiffswrack in der Tiefe des Meeres. Das Signal verwirrte. Es sah im Profil der Titanic auf unheimliche Weise ähnlich, teilt OceanGate Expeditions mit.

Nun haben Wissenschaftler das Geheimnis hinter dem Ping gelöst. Mehr als zwei Jahrzehnte später bekam der Titanic-Veteran Nargeolet seine Chance, zum Ursprung des Signals zu tauchen.

Nähe Titanic-Schiffswrack Ökosystem in Tiefsee gefunden

„Wir wussten nicht, was wir entdecken würden. Auf dem Sonar hätte dies eine Reihe von Dingen sein können, einschließlich der Möglichkeit, dass es sich um ein weiteres Schiffswrack handelt“, sagte Nargeolet in einer Pressemitteilung. Es ist kein Schiffswrack. Das Signal wurde durch ein reiches Unterwasserökosystem verursacht. Es sind Korallen, Hummer und Fische, die sich in mehr als 2.900 Meter Tiefe vor der Küste Neufundlands (Kanada) auf dem Meeresboden befinden.

Forscher arbeiten derzeit an einer Analyse von Bildern und Videos, die beim Tauchgang aufgenommen wurden. Sie wollen das Leben in der Tiefsee besser verstehen. „Das ist biologisch faszinierend. Die Tiere, die dort leben, unterscheiden sich stark von den Tieren, die sonst im abgrundtiefen Ozean leben“, sagte Murray Roberts, Professor für angewandte Meeresbiologie und -ökologie an der Universität von Edinburgh in Schottland und einer der Forscher der Expedition. „(Nargeolet) hat eine wirklich wichtige wissenschaftliche Arbeit geleistet. Er dachte, es sei ein Schiffbruch, und es stellte sich in meinen Augen als noch erstaunlicher heraus als ein Schiffbruch.“

Forscher lösen Geheimnis in der Nähe von Titanic-Wrack

Das Ökosystem ist etwa 40 Kilometer vom Schiffswrack der Titanic entfernt. Ein Tauchboot namens „Titan“ konnte hochauflösende Aufnahmen mit einer speziellen Kamera anfertigen. Anfang 2022 gelang es, ein Video in 8k von dem Wrack aufzunehmen – die derzeit höchstmögliche Auflösung. Es sind Aufnahmen in „phänomenalen Farben“ und einer nie dagewesen Schärfe. In wenigen Jahren wird vom Wrack der Titanic nichts mehr zu sehen sein, befürchten die Titanic-Experten. Bakterien, die sich durch die Schiffshülle fressen, Rost und Ozeanströmungen setzen dem Wrack demnach stark zu. Die Forschungsarbeiten von OceanGate Expeditions rund um die Titanic und die umliegenden Gebiete werden auch 2023 fortgesetzt.

Titanic-Mythos ungebrochen

