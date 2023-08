Lotto-Glückspilz gewann 161 Millionen Pfund: Dokument legt offen, wie viel er bis zum Tod verprasste

Ein Lottogewinn ist der Traum vieler Menschen. Ein Schotte knackte den Jackpot und haute das Geld raus. Doch sein Privatleben ging den Bach runter.

München – Er war einer der größten Lottogewinner, die es jemals in Großbritannien gegeben hat. Im Jahr 2011 räumte der Schotte Colin Weir einen Mega-Gewinn von 161 Millionen britischen Pfund – also nach derzeitigem Wechselkurs (Stand: Januar 2023) umgerechnet rund 183 Millionen Euro. Doch das Glück blieb ihm anschließend nicht hold, das Leben des Lottogewinners nahm anschließend eine dramatische Wendung.

Lottogewinner verprasst bis zu seinem Tod über 45 Millionen Euro – Ausgaben von 113.000 Euro pro Woche

Der rekordträchtige Lottogewinner Weir verstarb 2019 im Alter von 72 Jahren an Nierenversagen und einer Sepsis. Nun haben offenbar Dokumente aufgezeigt, wie viel Geld der Rekord-Lottogewinner in seinen letzten Lebensjahren verprasst hat. So soll er in gerade einmal acht Jahren eine unfassbare Summe Geld auf den Kopf gehauen haben: Insgesamt über 45 Millionen Euro gab Weir bis zu seinem Tod aus.

Dabei investierte er einen Großteil des Betrags in Anteile an seiner Lieblings-Fußballmannschaft. Auch edle Rennpferde und Luxus-Autos kosteten ihn viel Geld, wie der Indepent berichtete. Dabei ließ der Schotte im Schnitt die stolze Summe von 113.000 Euro pro Woche springen.

Lottogewinner investiert in Fußballklub, Rennpferde, Autos und Immobilien – Frau verlässt ihn

Für den ehemaligen Kameramann aus dem schottischen North Ayrshire stand nach dem Gewinn des EuroMillions-Jackpots fest, dass er seinen Herzensklub Partick Thistle F. C. finanziell unterstützen möchte. „Ich bin ein Thistle-Fan, seit ich ein Junge war“, wurde Feir einst vom Mirror zitiert. Daher legte er sich 55 Prozent Anteile des Fußballklubs aus Glasgow zu.

Darüber hinaus sollen laut Indipendent auch mehrere wertvolle Autos dazu beigetragen haben, dass ein beträchtlicher Teil des Lottogewinns von Weir rausgehauen wurde. Unter den edlen Karossen, die er sich zulegte, war demnach ein alter Bentley Arnage. Zudem erweiterte er seinen Fuhrpark um einen Jaguar F-Pace SUV und einen Mercedes-Benz E-Klasse Kombi. Darüberhinaus investierte der Lotto-Glückspilz in eine Fünf-Millionen-Euro-Villa. Die Renovierung des Hauses kostete ihn weitere Millionen. Von den drei kostspieligen Rennpferden ganz zu schweigen.

Während Weir es sich finanziell gut gehen ließ, ging sein Privatleben in die Brüche. Ehefrau Chris ließ sich 2018 von Weir scheiden und bekam einen Großteil seines Vermögens zugesprochen. Vielleicht hätte Weir sich besser an eine Lotto-Gewinnberaterin gewendet, die sagte „Schweigen ist Gold“.(kh)