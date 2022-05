Statt glücklichem Hochzeitstag auf den Bahamas: Ehemann stirbt, seine Frau landet auf der Intensivstation

Die Inselgruppe Exuma des Inselstaats Bahamas ist ein Paradies für Touristinnen und Touristen. Für das Ehepaar Chiarella wurde sie zum Alptraum. © Daniel Waschnig Photography/Imago

Ein Ehepaar wollte seinen Jahrestag in einem Luxus-Resort auf den Bahamas genießen. Jetzt ist er tot und sie liegt im Krankenhaus – war die Klimaanlage schuld?

Bahamas - Vincent und Donnis Chiarella aus Florida sind anlässlich ihres Hochzeitstags in ein Luxus-Resort auf die Bahamas gereist, wie RTL.de berichtete. Die US-amerikanischen Touristen wollten eigentlich nur einen entspannten Urlaub mitten im Paradies auf der Insel Exuma verbringen. Jetzt ist Vincent tot und seine Ehefrau Donnis liegt im Krankenhaus. Ist eine kaputte Klimaanlage schuld an dem Tod des Ehemannes?

Mysteriöse Todesumstände auf den Bahamas: US-Amerikaner wurden in Luxus-Resort tot aufgefunden

Zuvor klagten die Urlauber noch über Übelkeit und ließen sich im Krankenhaus untersuchen, wie der Gesundheitsminister Michael Darville mitteilte. Ein weiteres, ebenfalls aus den USA stammendes Paar wurde einem Bericht von Bild.de auch tot in seinem Hotelzimmer im Luxus-Resort aufgefunden. Bislang konnten die beiden allerdings noch nicht näher identifiziert werden. Ebenso wie das Ehepaar Chiarella sollen sie unter Krämpfen gelitten und sich in einem Krankenhaus behandeln lassen haben.

US-Amerikanerin liegt nach Urlaub in Luxus-Resort auf den Bahamas im Krankenhaus auf der Intensivstation

Der Bruder der US-Amerikanerin, Steve Mulder, sagte gegenüber der Daily Mail, dass seine Schwester Donnis in einem Krankenhaus in Miami auf der Intensivstation behandelt würde und ihre Haut mit Ausschlägen übersät sei. Dem Bericht von RTL.de zufolge soll sie sich inzwischen in einer stabilen Verfassung befinden und den Vorfall aller Voraussicht nach überleben. Für ihren Ehemann Vincent kam leider jede Hilfe zu spät, er starb im Alter von 64 Jahren.

Meine Mutter wachte auf und mein Vater lag auf dem Boden. Ihre Beine und Arme waren geschwollen und sie konnte sich nicht mehr bewegen.

Auch der Sohn des Ehepaars, Austin Chiarella, äußert sich gegenüber dem US-amerikanischen TV-Sender ABC News: „Meine Mutter wachte auf und mein Vater lag auf dem Boden. Ihre Beine und Arme waren geschwollen und sie konnte sich nicht mehr bewegen.“

Ist eine kaputte Klimaanlage im Luxus-Resort schuld am Tod der Touristen auf den Bahamas?

Auf seinem Facebook-Profil machte Chris Coucheron-Aamot, ein Amerikaner, der im Sandals Emerald Bay in einem Gebäude neben dem Luxus-Resort wohnt, einen schlimmen Verdacht publik. Darin macht er eine kaputte Klimaanlage für den Tod der drei Touristen verantwortlich. Das darin enthaltene, giftige Kühlmittel, soll den Tod herbeigeführt haben. Laut RTL.de verwenden die meisten Klimaanlagen die Chemikalie Freon. Das geruchlose Gas entzieht der Lunge Sauerstoff, sollte es eingeatmet werden.

Der Hotel-Betreiber Sandals erklärt, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Protokolle befolgt und so schnell wie möglich den Rettungsdienst und die örtlichen Behörden verständigt. Wie aus dem Bericht von RTL.de hervorgeht, betreibt das karibische Unternehmen 16 Ferienanlagen.

Sind andere Gäste im Luxus-Resort auf den Bahamas, wo drei Menschen starben, ebenfalls gefährdet?

Andere Gäste der Anlage müssten sich laut Gesundheitsminister Michael Darville keine Sorgen machen. Es handle sich wahrscheinlich um einen „Einzelfall an einem bestimmten Ort“. Die Ermittlungen, was sich genau in den Hotelzimmern des Luxus-Resorts ereignete und schließlich zum Tod der drei Touristen führte, dauern noch an.

