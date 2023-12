Er musste vor Jahren die Band verlassen: AC/DC trauert um ehemaligen Schlagzeuger Colin Burgess

Von: Kai Hartwig

Drucken Teilen

Der frühere AC/DC-Schlagzeuger Colin Burgess (rechts oben im Kreis) ist tot. Seine Ex-Band gab dessen Tod am 16. Dezember in den sozialen Medien bekannt. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/twitter.com/acdc/Michael Putland/Avalon/Imago

Er gehörte zu den fünf Musikern, die AC/DC einst gründeten. Nun starb Schlagzeuger Colin Burgess. Seine Ex-Band bekundete ihr Beileid.

München – Er war einer der Mitbegründer der legendären Rockband AC/DC. Jetzt ist Musiker Colin Burgess im Alter von 77 Jahren gestorben. Das teilte die australische Heavy-Metal-Band am Samstag (16. Dezember) in den sozialen Medien mit.

AC/DC-Mitbegründer Colin Burgess im Alter von 77 Jahren gestorben – „Er war unser erster Schlagzeuger“

„Sehr traurig, vom Tod von Colin Burgess erfahren zu haben. Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr respektierter Musiker. Glückliche Erinnerungen, rocke in Frieden, Colin“, schrieb die Band auf X (ehemals Twitter). Nähere Angaben zur Todesursache machte sie unterdessen nicht.

Burgess gehörte zur Ursprungsformation von AC/DC. Der Drummer verließ die seit 1973 bestehende Band aber schon ein Jahr nach ihrer Gründung. Der Abgang nicht ganz freiwillig, die übrigen AC/DC-Mitglieder hatten Burgess im Februar 1974 vorgeworfen, betrunken auf der Bühne gestanden zu haben. Er wurde später durch den Schlagzeuger Phil Rudd ersetzt, der der Band bis heute angehört.

Rosi Mittermaier, Elmar Wepper und Heinos Hannelore – diese Promis sind 2023 gestorben Fotostrecke ansehen

Burgess schaffte es ohne AC/DC in die australische „Hall of Fame“

Burgess gründete auch die Rockband The Masters Apprentices, die 1998 in die „Hall of Fame“ der australischen Musikbranche aufgenommen wurde. Zudem formierte er gemeinsam mit seinem Bruder Denny Burgess im Jahr 1983 die Band His Majesty. Diese wurde aber nur fünf Jahre später wieder aufgelöst.

AC/DC wurde 1973 von Burgess (Schlagzeug) und den Brüdern Angus und Malcolm Young (Leadgitarre und Gitarre) sowie Dave Evans (Gesang) und Larry van Kriedt (Bass) gegründet. Neben Burgess verließen auch Evans und Van Kriedt die Band bereits 1974 wieder. Die Young-Brüder gehörten dagegen über Jahrzehnte zu den prägenden Gesichtern der Heavy-Metal-Band. Die australische Formation feierte mit Klassikern wie „Highway To Hell“, „Thunderstruck“ und „Hells Bells“ zahlreiche Welthits. Kürzlich wurde bekannt, dass AC/DC 2024 offenbar in München ein Konzert geben wird. (kh mit afp)