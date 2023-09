„Kinder bewarfen sich mit toten Fischen“ - Mutter entsetzt wegen Blaualgen im Badesee

Von: Marvin K. Hoffmann

Der Lippesee in Paderborn ist wegen giftiger Blaualgen gesperrt. Eine Mutter berichtet von krassen Szenen. Das Problem soll sich selbstständig lösen.

Paderborn/Hamm – Der Lippesee in Paderborn ist wegen giftiger Blaualgen seit Sonntag, 10. September, gesperrt. Schon einen Tag zuvor hatte aber eine Mutter offenbar schockierende Szenen erlebt. Wie sie im Gespräch mit wa.de erklärte, trieben im Wasser tote Fische, Kinder spielten zum Teil mit den Kadavern und warfen sie durch die Gegend. Sie selbst hatte zu diesem Zeitpunkt große Angst um ihre zwei Töchter (ein und fünf Jahre alt). Irgendetwas schien ihrer Meinung nach nicht in Ordnung gewesen zu sein.

Mutter sieht tote Fische im Lippesee und holt sofort ihre Kinder aus dem Wasser

„Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, meine eigenen, aber auch andere Kinder davon abzuhalten, die toten Fische zu berühren. Andere Eltern waren da gelassener“, sagt Kim Richter. Für die zweifache Mutter war der Anblick ein Schock, er ließ sie stutzig werden. „Bei gutem Wetter sind wir mehrmals pro Woche am Lippesee in Paderborn. Wegen der toten Fische bin ich dieses Mal mit den Kindern aber sofort aus dem Wasser gegangen, wir waren dann nur ein wenig mit den Füßen drin“, sagt sie.

Gefahr durch Blaualgen bzw. Cyanobakterien Blaualgen werden auch Cyanobakterien genannt. Sie produzieren Toxine, die sich im Wasser lösen können. Diese Giftstoffe können bei Badegästen durch Verschlucken und Hautkontakt Symptome auslösen. Darunter zählen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und Atemwegserkrankungen.

Blaualgen im Lippesee und tote Fische: „Die Leute fanden es eher lustig“

Was sie dabei offenbar besonders verwundert hat, ist der Umgang der anderen Badegäste mit der Situation, berichtet wa.de. „Es war rappelvoll und Kinder haben sich mit toten Fischen beworfen“, sagt Richter. Ihr Eindruck: „Die Leute fanden es eher lustig.“ Dabei sei der zweifachen Mutter das Wasser des Lippesees „auch dreckig“ vorgekommen. Als sie später von den Blaualgen erfuhr, habe sie sich zudem Sorgen um ihre Kinder gemacht – die sind mit den Giftstoffen zum Glück aber nicht in Kontakt geraten. Schwimmen im Lippesee ist jetzt ohnehin erst einmal tabu. Der Kreis Paderborn (NRW) will die aktuelle Lage vor Ort trotzdem überprüfen.

„Wir können derzeit kein größeres Fischsterben feststellen. Vielleicht handelte es sich um einzelne tote Fische im eher seichten Wasser – da kann die Blaualgen-Konzentration schon einmal höher sein“, erklärte eine Sprecherin des Kreises Paderborn auf Nachfrage von wa.de. Ein Mitarbeiter würde sich zudem zur Sicherheit „die Umgebung nach einmal anschauen“, sagte sie. Das Problem mit den Blaualgen löse sich dann aber bald von selbst – sobald das Wetter in NRW wieder umschwenkt und mehr Regen fällt.

Viele weitere Seen in NRW haben derzeit ebenfalls mit einem Blaualgenbefall zu kämpfen. Derzeit ist auch der Seilersee grünlich verfärbt. Die Stadt Iserlohn warnt aufgrund einer sehr hohen Blaualgen-Konzentration das Wasser des Sees zu meiden. Der Aasee in Münster hat ebenfalls mit Blaualgen zu kämpfen. Die Stadt überwacht daher die Wasserqualität sehr engmaschig.