Tödliches Busunglück in Venedig: Video zeigt Absturz – drei Unfall-Theorien kursieren

Von: Robin Dittrich

Mindestens 21 Menschen sind bei einem schweren Busunglück in Venedig ums Leben gekommen. Es gibt erste Theorien zur Unfall-Ursache.

Venedig – Am Dienstagabend (3. Oktober) durchbrach ein Bus in Venedig die Brüstung einer Hochstraße und stürzte von einer Brücke rund zehn Meter in die Tiefe. Die Ursache für den Unfall blieb bislang ungeklärt – in italienischen Medien herrschen einige Unfall-Theorien.

Unglück in Venedig: Bus stürzt in die Tiefe – drei Theorien zur Unfall-Ursache

Anhaltspunkt der kursierenden Unfall-Theorien ist vor allem das Video der Überwachungskameras, die auf der Straße angebracht waren und den Bus aufzeichneten. Im Zusammenhang mit Zeugenaussagen schreibt das italienische Magazin Corriere Della Sera, dass vieles auf ein Einschlafen oder eine Krankheit des Fahrers hindeutet. Augenzeugen berichteten von einem seltsamen und „übermäßigen Manöver“ des Busfahrers. Auch von ermittelnden Polizisten wurde vermutet, dass der Fahrer einen Schwächeanfall erlitten haben könnte.

Bei einem Busunglück in Venedig kamen mindestens 21 Menschen ums Leben – jetzt kursieren drei Theorien zur Unfall-Ursache. © Antonio Calanni/dpa

Zusätzlich zu den bereits bestätigten Informationen zum Unfall liegt offenbar eine Audioübertragung vor. Auf dieser sagt eine Frau, dass sie den Fahrer des Busses, der bei dem Unglück ebenfalls ums Leben kam, persönlich kenne. Laut der Aufnahme fing der Bus bereits auf der Überführung Feuer, der Fahrer konnte diesen allerdings nicht manövrieren, da er zwischen anderen Autos eingeklemmt war. Bei dem Versuch, etwas zu unternehmen, soll der Bus dann von der Straße abgekommen und in die Tiefe gestürzt sein. Zu der Theorie, dass der Bus bereits vor dem Absturz brannte, äußerten sich die Unfallermittler bisher nicht.

Busunglück in Venedig: War ein anderes Auto am Unfall beteiligt? - Beamter mahnt vor zu vielen Gerüchten

Wie das italienische Magazin la Repubblica hingegen schreibt, könnte ein weiteres Auto bei dem Busunglück in Venedig beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass „alle Möglichkeiten geprüft werden.“ Der Präfekt von Venedig, Michele di Bari, warnte allerdings davor, dass „zu viele unbegründete Gerüchte über den Vorfall“ bestehen. „Wir müssen uns um die Fakten kümmern und abwarten, was die Justiz tut. Aus Sicht der Kriminalpolizei liegt die gesamte Angelegenheit in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft.“

Als der Bus in Venedig von der Brücke stürzte, waren rund 40 Menschen an Bord. Unter den bisher 21 Todesopfern sind auch Minderjährige. Wie die italienischen Behörden zudem bekannt gaben, soll es mindestens ein deutsches Opfer geben, was von deutscher Seite bisher nicht bestätigt wurde. Das Auswärtige Amt bestätigte bisher nur, dass auch Deutsche betroffen sind. Die weiteren 20 Insassen wurden bei dem Busunglück verletzt, fünf davon schwer. (rd mit dpa)