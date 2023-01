Toiletten-Schild sorgt für Diskussionen – „Die sollten einen Bademeister einstellen“

Von: Kai Hartwig

Dieses Verbotsschild hing an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort. © Screenshot / Twitter.com

Der Anblick von Schildern ist hierzulande kaum jemandem fremd. Doch manchmal erscheint fraglich, ob es diese Kennzeichnung an gewisser Stelle braucht.

München – Deutschland gilt für viele Menschen als Land voller Regeln und Vorgaben. Dabei müssen sich die Bundesbürger oftmals auf Ämtern durch eine wahre Lawine an Behördenanträgen kämpfen, um Dinge aus ihrem Alltag zu bewältigen. Doch auch in der Freizeit erlebt man immer wieder Situationen, in denen man auf geltende Regeln, die es zu befolgen gilt, hingewiesen wird – zumeist durch Schilder.

Die sind nicht nur elementarer Bestandteil für Autos und deren Fahrer im Straßenverkehr. Auch an anderen Fortbewegungsmitteln hängen sie aus. So entwickelte sich kürzlich eine Diskussion über ein Zug-Schild, das an ein Weinglas erinnert. Dagegen wies das Schild in einer Rewe-Filiale die Kunden des Supermarktes auf einen häufig begangenen Fehler hin.

Nicht im Schwimmbad: Kurioses Schild verbietet Kopfsprünge – auf einer Toilette

Mitunter erscheint einem aber auch auf den ersten Blick nicht ganz klar, warum an gewissen Stellen ein Schild überhaupt notwendig ist. Auf Twitter veröffentlichte ein User nun einen Schnappschuss, der für viel Geschprächsstoff sorgte. Dazu schrieb er den Satz: „Jedes Schild hat eine Geschichte.“

Das Bild zum Tweet zeigte ein Verbotsschild, das an einer Wand hing. Auf dem Schild machte die durchgestrichene Figur einen Kopfsprung. Hätte sich besagtes Schild an einer Wand am Beckenrand eines Schwimmbads befunden, wäre dies kaum der Rede wert. Doch es befand sich in diesem Fall an einem anderen, etwas stilleren Ort: Hinter einer Toilette.

„Springen ist hier nicht erlaubt“, witzelte eine Twitter-Nutzerin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Ein Satz, den wohl jeder Besucher eines Freibads schon einmal aus dem Mund des örtlichen Bademeisters gehört haben dürfte. „Die sollten einen Bademeister einstellen“, antwortete der Verfasser des Tweets daher auch belustigt. Doch wer kommt bitte in einem Toilettenraum auf die Idee, einen Kopfsprung zu wagen?

Kopfsprungverbot auf Toilette: Einige erinnert es an legendäre Filmszene aus „Trainspotting“

Für einen weiteren User erinnerte die Situation stark an einen legendären Kino-Klassiker. Im 1996 veröffentlichten Film „Trainspotting“ muss der drogenabhängige Mark Renton, gespielt von Ewan McGregor, die „schlimmste Toilette Schottlands“ aufsuchen. Darin verliert er zwei Päckchen, im Drogenrausch stellt er sich vor, in die verdreckte Toilette einzutauchen und aus dieser wieder hochzukommen. Ein entsprechendes GIF dieser ikonischen Filmszene postete der besagte Nutzer in der Kommentarspalte und erntete Zustimmung vom Verfasser des Tweets. Der musste im Zusammenhang mit seinem Beitrag auch an „Trainspotting“ denken.

Sowohl der Zeitpunkt, wann das Toilettenbild mit dem Kopfsprungverbotsschild aufgenommen wurde, als auch dessen Urheberschaft blieb indes unklar. Ebenso lässt sich die Echtheit der Aufnahme nur schwer überprüfen. Im Übrigen gab es vor einiger Zeit Verwirrung um einen McDonald‘s-Bestellbildschirm: Im Mittelpunkt stand auch hier „Trainspotting“-Star Ewan McGregor, jedoch wegen einer anderen Rolle.