Toilette wegen TikTok-Challenge verwüstet – Schüler müssen Klopapier selbst mitbringen

Von: Kai Hartwig

Teilen

An einer Schule in Halle an der Saale müssen Schüler ihr Klopapier selbst mitbringen. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Immer wieder fanden Lehrkräfte an einer Schule in Halle die Toilette in unsäglichem Zustand vor. Das hat nun Konsequenzen, der Schulleiter erklärt sich.

München/Halle – Die sozialen Medien spielen im Leben vieler Menschen eine große Rolle. Besonders bei jüngeren Generationen. Immer wieder wird im Netz zu Challenges aufgerufen, vor allem bei TikTok. Dass TikTok-Challenges mitunter lebensgefährlich sein können, zeigt eine aktuelle Warnung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Nicht ganz so dramatisch ist die Lage an einer Schule in Halle an der Saale. Dennoch musste der Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ nun die Notbremse ziehen und krasse Maßnahmen ergreifen – der Pädagoge strich seinen Schülern bis auf Weiteres das Klopapier.

Toilette wegen TikTok-Challenge verwüstet – Schüler müssen laut Schulleiter Klopapier selbst mitbringen

Offenbar waren Schulleiter Stephan Wussow und seine Kollegen zu diesem Schritt gezwungen. Denn immer wieder fanden sie die Toiletten der Schule im Bundesland Sachsen-Anhalt in einem katastrophalen Zustand vor. Einem Schreiben des Schulleiters an die Eltern zufolge, aus dem Bild.de zitierte, war seit Ende der Sommerferien jeden Tag mindestens eine der Toiletten mit Toilettenpapierrollen mutwillig verstopft worden. „Vielleicht nehmen andere Schulen das hin“, schrieb Wussow in dem Elternbrief: „Ich möchte, dass sich hier alle wohlfühlen. Dazu braucht es für mich auch funktionierende Toiletten.“

Noch vor den Ferien hatten sich solche Probleme nicht aufgetan, gab der Schulleiter an. Bis zu den Sommerferien habe es eine andere Toilettenregelung gegeben. Die Schulklos waren nur in den großen Pausen geöffnet. Wer während des Unterrichts auf die Toilette musste, konnte sich im Sekretariat einen Schlüssel ausleihen, musste diesen Vorgang aber per Unterschrift in einer Liste gegenzeichnen. Damals seien die „Toiletten in gutem Zustand“ gewesen, bekräftigte Schulleiter Wussow. Daher habe er sich wegen des Vandalismus auf den Klos entschlossen, vorerst das Toilettenpapier dort zu entfernen.

Schüler wurden in dem Schreiben an die Eltern angehalten, künftig eine eigene Ration Klopapier in die Schule mitzubringen. Notfalls könne zwar auch das Sekretariat oder Krankenzimmer mit Toilettenpapier aushelfen, allerdings nur „in bedarfsorientierten Mengen“. Die Regelung gilt bis zu den Herbstferien Anfang Oktober, dann sehe man weiter. Denn dies sei „keine ideale Lösung“, meinte der Schulleiter in seinem Brandbrief.

Vandalismus in Schultoiletten: TikTok-Trend wohl der Ursprung – zahlreiche Fälle in Deutschland schon 2022

Das unliebsame Phänomen verwüsteter Schultoiletten ist derweil nicht neu. Es geht mutmaßlich auf die sogenannte „Devious Lick“-TikTok-Challenge zurück, die bereits im September 2021 in den USA entstand. Anschließend tauchten im Netz immer wieder Bilder auf, die Vandalismus auf Schulklos dokumentierten. Toilettenpapier wurde entwendet, ebenso Seifen- oder Papierspender. Sogar vor den Spiegeln an den Wänden oder den Urinalen wurde teils nicht Halt gemacht.

Auch in Deutschland wurden entsprechende Fälle schon 2022 publik, in Frankfurt wurde gar eine Schultoilette in Brand gesetzt. Auch an einer Grundschule in Hanau stand damals das Schulklo in Flammen, Brandstiftung durch einen neunjährigen Schüler war wohl die Ursache. Und auch an einer weiteren Schule wurde in diesem Zeitraum – wie jetzt auch in Halle – das Klopapier von den Toiletten entfernt. (kh)