Zugbegleiter lässt Rollstuhlfahrerin nicht auf ICE-Toilette – als er die Tür öffnet, taucht ein Polizist auf

Auf das indiskutable Verhalten des Polizisten und Zugbegleiters braucht man nicht näher eingehen, es muss sanktioniert werden!

Das generelle Problem ist aber die zu geringe Kapazität für Fahrräder und Rollstühle. Die Bahn drückt sich seit Jahrzehnten darum, sowohl Barrierefreiheit wie auch Multifunktionsräume zu schaffen, geschweige denn die Infrastruktur an Bahnhöfen und natürlich beim Ein/Ausstieg zu schaffen. Jede Fahrt mit Rollstuhl muss angemeldet werden, es braucht zusätzliches Personal für Hublifte, weil die Infrastruktur zum selbständige ein/aussteigen nicht vorhanden ist. Dann gibt es auch nur sehr wenige behindertengerechte Toiletten.

In der Schweiz gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz, dass gesetzlich festschreibt, dass auch für Behinderte der Bahnverkehr autonom(!) nutzbar sein muss. Seit über 20 Jahren wird dort jeder Dorfhaltepunkt barrierefrei umgebaut, in Zügen neue Räume geschaffen bzw. neue Züge beschafft. Nein, es ist nicht perfekt und lange nicht abgeschlossen. Aber das braucht seine Zeit. In Deutschland hat man noch nicht einmal die Grundlage dafür geschaffen. Wenn diese jemals so deutlich und klar kommt, wird es auch hier 30-40 Jahre dauern, bis die aktuelle Fahrzeugflotte ausgetauscht oder nachertüchtigt wurde.

Wer jetzt behauptet, es betrifft nur eine Minderheit und Radfahrer: Wie schaut es mit Kinderwägen aus? Oder den alten Leuten mit Gehhilfen? Barrierefreiheit ist kein Minderheiten-Thema sondern geht jede/n an!