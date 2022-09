Schon wieder? Hersteller befürchten Mangel bei Toilettenpapier – das ist der Grund

Von: Anna Lorenz

Toilettenpapier könnte im deutschen Handel bald wieder knapp werden. Die Produzenten befürchten Engpässe, allerdings nicht wegen Hamsterkäufen.

München – Trotz allen gebotenen Ernstes wirkt es grotesk: Sei Beginn der Corona-Pandemie sind die Regale für Toilettenpapier im deutschen Handel immer wieder leer. War eine Zeit lang Sonnenblumenöl das scheinbar wortwörtlich umkämpfteste Gut in Supermarkt und Discounter, befürchten Hersteller alsbald die nächste Notlage.

Mangel bei Toilettenpapier: Schon wieder? Hersteller sehen schwierigen Zeiten entgegen

Der Grund für den, in Kreisen der Industrie erwarteten Mangel an Toilettenpapier liegt allerdings nicht darin, dass ein erneutes Hamstern dieses Produkts erwartet wird. Im Rahmen der pandemiebedingten Lockdowns leerten sich die Märkte hinsichtlich des Toilettenpapiers rasant, da sich die Kunden teilweise übermäßig mit dem Hygieneartikel bevorrateten. Die Nachfrage war im Verhältnis zum Angebot also deutlich zu hoch.

Im Rahmen der Corona-Pandemie horteten Kunden während der Lockdowns teilweise beträchtliche Mengen Toilettenpapier (Archivbild). © Rene Traut/dpa

Nun jedoch könnte das Problem nicht im Kaufverhalten bei Rewe, Lidl und Konsorten entstehen, sondern letztlich aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise resultieren. Anders ausgedrückt: Diesmal könnte ein verringertes Angebot auch eine gewöhnliche Nachfrage nicht mehr bedienen können. Martin Krengel, Vizepräsident des Verbandes Die Papierindustrie verwies bereits am „Tag des Toilettenpapiers“ (26. August) darauf, dass Gas für die Sicherstellung einer hygienischen Produktion von Toilettenpapier unabdingbar sei. Sollte es, wie viele Stimmen befürchten, in naher Zukunft zu einem Ausfall der Gasversorgung kommen, könne man „die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten“, so Krengel in der Pressemitteilung.

Toilettenpapier: Produktion auf Gas angewiesen – Energiekrise versetzt Hersteller in Unruhe

Sollten die Hersteller ihr gewöhnliches Produktionsvolumen nicht ausschöpfen können, seien logischerweise nicht nur Privathaushalte betroffen. Auch im öffentlichen Raum, in „Krankenhäusern, Pflegeheimen und Flughäfen“ gäbe es dann schlichtweg kein Toilettenpapier mehr. Da es sich im Ernstfall um ein strukturelles Problem handeln würde, ist im Vergleich zu den Hamster-Zeiten hierbei zu bedenken, dass im Notfall der Rückgriff auf andere Artikel, wie beispielsweise Küchenrolle oder Taschentücher, unter Umständen weniger leicht zu bewerkstelligen wäre.

Allerdings ist zu bezweifeln, dass die vorhandenen Gasreserven der Bundesrepublik der Produktion von Toilettenpapier als elementarem Hygieneartikel vorenthalten werden. Eine deutliche Preissteigerung für den Erwerb könnte dem Endverbraucher allerdings drohen. Dennoch ist von einem erneuten Hamstern des Produkts abzuraten. (askl)