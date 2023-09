Das sind die „romantischsten Städte in Deutschland“ – Bayern und Baden-Württemberg ganz vorne mit dabei

Teilen

Das Residenzschloss Ludwigsburg (links) und der Schlossplatz in Stuttgart sind beliebte Fotomotive. © IMAGO/Zoonar/IMAGO/imagebroker/Montage: BW24

In einer bundesweiten Studie hat die Online-Plattform „Travelcircus“ Deutschlands romantischste Städte gekürt. Mit historischen Bauten, wunderschönen Grünanlagen und idealen Dating-Kulissen haben sich gleich drei Städte aus Baden-Württemberg weit vorne platziert.

Stuttgart - Love is in the Air: Auf der Suche nach Deutschlands Romantik-Hotspots hat Travelcircus eine Liste mit den 14 romantischsten Städten Deutschlands aufgestellt. Diese konnten in den Kategorien romantische Restaurants, Kino, Instagram-Beiträge, romantisches Suchvolumen (Kombinationen aus romantischen Suchwörtern und Stadt, Stadt und Suchwörtern, Suchvolumen pro Quadratkilometer und Suchvolumen pro Einwohner) sowie Extra (Pluspunkte für Altstadt, Lage am Fluss, See oder Meer) punkten.

Zunächst wurde in der Studie das Google-Suchvolumen romantischer Keywords in allen 2.058 Städten in Deutschland betrachtet. Anhand der Resultate wurden dann jeweils die Top 100 mit den meisten Suchvolumen pro Einwohner und pro Fläche gefiltert. Daraus wurde eine Liste mit 135 Städten erstellt. Da kleinere Städte aufgrund ihrer Größe beziehungsweise ihrer Einwohnerzahl einen Nachteil haben könnten, wurden diese vorab in Faktoren wie romantischen Restaurants, Kinos und Instagram-Beiträgen berücksichtigt. Pro Kategorie konnten maximal fünf Punkte erreicht werden, außer in der Kategorie Extrapunkte, für die es maximal vier Punkte gab.

Romantischste Städte Deutschlands: Baden-Württemberg gleich dreimal in den Top 10 vertreten

Dass sich das Ländle in Sachen Romantik im bundesweiten Vergleich wahrlich nicht zu verstecken braucht, zeigt das Endergebnis der Travelcircus-Studie: Ludwigsburg mit insgesamt 14,22 von maximal zu erreichenden 24 Punkten und knapp dahinter Stuttgart mit 14,18 Punkten liegen für Baden-Württemberg auf den Plätzen sechs und acht weit vorne im Rennen. Heidelberg auf Platz zehn rundet das tolle Ergebnis für „The Länd“ ab. Ganz vorne im Ranking landete München (15,60) vor dem 8000-Seelen-Örtchen Kühlungsborn (Landkreis Rostock) und Tegernsee in Bayern (15,38).

Mit stolzen 3,70 von 5 möglichen Punkten zeigt Stuttgart seine vielschichtige kulinarische Seite. In teilweise besonderem Ambiente können Paare die riesige Auswahl an internationalen sowie regionalen Speisen Stuttgarts genießen und anschließend den Abend bei einem Spaziergang durch die Innenstadt ausklingen lassen.

Der Kreis Ludwigsburg erlaubt romantische Kinoabende zu jeder Jahreszeit

Ludwigsburg mausert sich in der Studie zum Vorreiter in Sachen Kino und erreicht als einzige Stadt im Ranking die volle Punktzahl. Die Gründe dafür dürften die vielseitigen Kino-Optionen sein, die bei jedem Wetter genossen werden können. Im nahegelegenen Autokino in Kornwestheim können Paare ihre Zweisamkeit gemütlich im Auto verbringen. Nicht weit vom Zentrum entfernt können Paare im Ludwigsburger Sommernachts-Open-Air-Kino in der Karlskaserne im August unter freiem Himmel Filme anschauen. Ein besonderes Kino gibt es auch in Leonberg in Kreis Stuttgart: Dort gibt es das erste Bettenkino Süddeutschlands.

Besser als Ludwigsburg schneidet Stuttgart in der Kategorie Instagram-Beiträge ab. Als vielfältige Stadt mit vielen potenziellen Instagram-Spots sowie romantischen Veranstaltungen, bietet Stuttgart mit Orten wie der Wilhelma, dem Killesberg, dem Fernsehturm oder dem Cannstatter Wasen Inspiration für kreative Posts.

Ludwigsburg: Stadt der Schlösser

Kein Wunder, dass jedes Jahr anlässlich des Valentinstags die Aktion „Küss mich! Im Schloss“ Paare willkommen heißt, die ihre Liebe zeigen wollen. Mit idyllischen Gartenanlagen und langen Alleen laden die zahlreichen Ludwigsburger Schlösser wie das Residenzschloss, das Seeschloss Monrepos und das Jagd- und Lustschloss Favorite zu romantischen Spaziergängen ein.

Unter dem Strich wird wohl jeder Besucher auf Anhieb entdecken, warum Stuttgart und Ludwigsburg unter den 10 romantischsten Städten Deutschlands sind. Die naturnahe Lage am Neckar sowie die Mineralbäder und Thermen verleihen Stadt und Menschen einen Wohlfühl-Effekt. Eine besondere Kulisse für den ersten Kuss ergibt sich zudem bei der weltgrößten Kürbisausstellung in Ludwigsburg, die während der „Leuchtenden Traumpfade“ im Blühenden Barock in den hellsten Farben strahlt.

Übrigens: Für alle frisch oder schon länger Verliebten bietet sich auch ein Besuch in einer der fünf schönsten Kleinstädte Baden-Württembergs an.