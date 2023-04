Mann filmt Tornado in den USA — „Ich dachte 100 Prozent, dass ich sterben werde“

Von: Victoria Krumbeck

Eine Reihe von Tornados zieht durch die USA. Ein Mann filmt das Geschehen aus seinem Auto heraus und berichtet von der dramatischen Situation.

Little Rock – Der Westen und Süden der USA wurde in den vergangenen Tagen von starken Wirbelstürmen heimgesucht. Infolge des Sturmtiefs kamen bereits einige Menschen ums Leben. Ein 24-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat Arkansas erlebte den Tornado in seinem Auto. Auf einem Video hielt er fest, was um ihn herum geschah. Regen peitschte gegen seinen Van, Äste und Dachziegel flogen in der Luft umher und um ihn herum entwurzelte der Wind Bäume.

Tornado-Serie in den USA: „Ich dachte 100 Prozent, dass ich sterben werde“ — Mann filmt Sturm

Der US-amerikanische Sender CNN berichtet von bislang 32 Menschen, die durch die Stürme und Tornados ums Leben gekommen sind. Seit Freitag, 31. März 2023, wurden 50 Tornados in mindestens sieben US-Bundesstaaten registriert. Der Kammerjäger Cody Coombes saß in seinem Auto in der Stadt Little Rock im Bundesstaat Arkansas, als der Sturm auf ihn traf. „Ich dachte zu 100 Prozent, ich würde sterben“, sagte er in einem Video, das abcnews auf dem eigenen TikTok-Account am 2. April postete.

Coombes filmte das Geschehen aus seinem Auto heraus. Vor ihm lagen Trümmerteile, die in der Luft herumgeschleudert wurden. Das war der Zeitpunkt, als der Mann wusste, dass der Tornado in der Nähe sein muss. Seine Hinterkamera am Van zeigte, dass der Tornado genau hinter ihm vorbeizog. Coombes hatte Glück, denn sein Auto war gut geparkt und beladen mit Metallschränken. Vermutlich schütze ihn das davor, dass der Wind den Wagen mitriss.

Tornados in den USA sorgen für Todesfälle und Verwüstung — „Ich hatte großes Glück“

„Der Wind hat fast schon schreiende Geräusche gemacht“, berichtete der junge Mann. Der Wind drückte auf sein Auto und schüttelte ihn, wie er weiter erzählte. Nachdem der Tornado vorbei war, stieg er aus und zeigte die verheerenden Folgen. Entwurzelte Bäume lagen überall um ihn herum. Nur wenige Zentimeter vor dem Haus, in dem er zuvor gearbeitet hatte, lag ein Baum. Ein anderer Baum zerdrückte daneben ein Auto.

„Viele andere Fahrzeuge in der Nachbarschaft lagen auf der Seite oder waren von der Straße gefegt“, berichtete Coombes weiter. Ein paar lagen kopfüber. Er sei froh, noch am Leben zu sein. „Im Vergleich zu all den anderen Leuten in der Gegend hatte ich großes Glück“, so Coombes.

Mehr als nur Glück hatten auch zwei Kleinkinder aus dem US-Bundesstaat Kentucky. Ihr Haus wurde von einem schweren Tornado getroffen, doch unter den Trümmern konnten sie noch gerettet werden. (vk)