Seltsamer Gestank vermiest deutscher Seniorin Sommer in Spanien

Von: Stefan Wieczorek

Bei geschlossenen Fenstern drang der Geruch in der Siedlung an der Costa Blanca offenbar nicht in die Häuser ein. © Stefan Wieczorek

Immer wieder nachts wurde die Rentnerin aus San Luis durch den üblen Geruch geweckt. Nachbarn, die bei geschlossenen Fenstern mit Klimaanlage schliefen, bekamen nichts mit.

Torrevieja – Mit ihrem Leben in Spanien sei sie schon seit bald 30 Jahren „ziemlich glücklich“, versichert Renate Spremberg. Die deutsche Seniorin hat sich in Torrevieja so richtig eingelebt, das sieht und hört man: Wie flott und gern sie auf Englisch und Spanisch mit Menschen der Nachbarschaft spricht. Wie gut sie sich mit dem politischen Geschehen im Süden der Costa Blanca auskennt. Aber auch, wenn sie von erfolgreichen Initiativen der Bewohner ihres Viertels San Luis erzählt. Nun aber steht sie mit einer Sorge etwas allein da. Etwas Unangenehmes vermieste der Rentnerin den Sommer: Ein seltsamer Gestank, der jeweils in der Nacht auftauchte und offenbar durch die geöffneten Fenster in ihr Haus drang, wie costanachrichten.com berichtet.

Costa Blanca: Gestank vermiest deutscher Seniorin Sommer in Spanien

Richtig übel sei der nächtliche Geruch gewesen. „Als handelte es sich um tote Körper, Kadaver“, versucht die in Spanien lebende Deutsche eine Beschreibung. Nicht jede Nacht sei der furchtbare Duft aufgetaucht, aber „manchmal mehrere Nächte hintereinander.“ Wahrscheinlich von der Nordseite der Siedlung sei der seltsame Gestank zu ihrem Haus gezogen und hätte die 85-Jährige im Sommer immer wieder aus dem Schlaf geweckt. Vor allem im August sei dies gehäuft passiert. Nun, im September sei das Phänomen nur noch ansatzweise aufgetaucht. Aber eher morgens, um 8 oder 10 Uhr. „Ich fürchtete schon, es kommt wieder, aber es verschwand“, berichtet die aus Deutschland in den Süden der Costa Blanca ausgewanderte Seniorin.

Ihr Verdacht: Abwässer würden an einer versteckten Stelle in der Nähe entsorgt werden. Dass solche Methoden im Raum Torrevieja mehr als denkbar sind, weiß sie aus Erfahrung. Vor Jahren regte sich in ihrem Viertel Bewohner-Widerstand, als bekannt wurde, dass durch einen Abfluss vor Los Montesinos stinkendes Wasser in einen Kanal – und durch diesen wahrscheinlich in die rosa Lagune – geriet. Dank des Bürger-Widerstands sei die Stelle mittlerweile versiegelt. „Damals kam der grüne Bürgermeister José Manuel Dolón hier vorbei und erklärte uns, dass in der Hochsaison Kläranlagen mit dem Aufbereiten des Wassers nicht hinterherkommen“, erzählt die deutsche Rentnerin. Siehe auch: Stinkende Pfütze am Strand in Orihuela Costa

Allein mit dem Nacht-Gestank: Nachbarn schlafen mit Klimaanlage

Die zuvorkommende, transparente Haltung des damaligen grünen Bürgermeisters hätte der Seniorin gefallen. Die heutige örtliche Regierung der Salinenstadt unter dem konservativen Eduardo Dolón (PP) sei da anders: Weder informiere sie die Bewohner der Urbanisationen, noch nehme sie ihre Sorgen wahr. Viele fühlen sich, als würden sie nicht so ganz in Torrevieja leben. „Man sehe den riesengroßen Asphaltplatz, für den unten in La Siesta alles niedergewalzt wurde“, klagt Renate Spremberg. „Wer soll ihn bitte benutzen, wenn nur Ältere dort leben?“ Doch nicht nur seitens der Stadt fühlt sich die Deutsche allein mit dem neuen Gestank-Problem. In ihrem Umfeld hätte niemand so recht den nächtlichen Ekel-Geruch registriert.

„Meine Nachbarn machen nachts in der Hitze des Sommers die Klimaanlage an und die Fenster zu“, sagt die Rentnerin. Die deutsche Seniorin selbst dagegen lasse in ihrem Haus in Torrevieja auch in der Nacht ihre Fenster gern offen. Vergangenes Jahr hätte sie, nach einer Pause der üblen Gerüche in der Corona-Zeit, erstmals wieder nächtlichen Gestank gespürt. „2022 aber roch es anders. Eher nach Verbranntem“, berichtet die Rentnerin. Schon damals sei das Problem so intensiv gewesen, dass es Besucher, die bei ihr im Sommer übernachteten, vertrieben hätte. „Nach drei schlaflosen Nächten sagten sie, sie hielten es nicht aus, und fuhren wieder weg.“ Doch der diesjährige, vermeintliche Kadaver-Geruch war für Renate Spremberg ein neuer Tiefpunkt.

„Durch stechenden Geruch wach geworden“: Nur übers Online-Rathaus

Wir hören uns in der Umgebung des Hauses, in dem Deutsche wohnt, um. Das Thema Gerüche erregt am Straßeneck und an der Bartheke sogleich eifrige Gespräche von Bewohnern und Arbeitenden. Umfassendes Insider-Wissen wird dabei ausgetauscht. Mehrere Anwohner erzählen, dass es in der Nähe landwirtschaftliche Felder oder Betriebe gebe, wo stark riechende Dünger zum Einsatz kämen. Das jedoch sei ein altbekannter Umstand. Und erklärt wird dadurch nicht, warum der Gestank nur zu bestimmten Uhrzeiten in der Nacht auftauchte. Renate Sprembergs Beschreibungen nah kommt nur die Erfahrung einer jungen Frau aus einem anderen Teil San Luis, die im Sommer „durch einen stechenden Geruch wach geworden“ sei – doch eher im Juni oder Juli.

Beim Rathaus Torrevieja kommen wir auch nicht weit. Mehrmals per Telefon weitergestellt, sprechen wir mit dem für solche Angelegenheiten offenbar zuständigen Bereich „Servicios“ (Dienste). Hier verweist man darauf, auf der Online-Rathausseite eine „instancia general“ (Antrag) zu stellen. Dann könnte die Stadt sich um das Problem kümmern. Aber wir wollen nur wissen, ob das beschriebene Problem aus dem Viertel San Luis bekannt sei, fragen wir. Möglich sei es, dass hier Maßnahmen getroffen wurden, sagt die Dame am anderen Ende der Leitung. Ob sie eben nachfragen könnte...? „Wir rufen Sie später an“, sagt die Rathaus-Angestellte. Habe sie denn unsere Nummer? Tuuut, aufgelegt. Und ran geht sie auch nicht mehr.

Vom Ankämpfen gegen solche Widrigkeiten habe Renate Spremberg mittlerweile „die Nase voll“, sagt die 85-Jährige Deutsche aus Torrevieja und lächelt. Doch gibt sie noch einen Tipp mit für die, die mit dem Spanien-Auswandern glücklich werden wollen: „Du musst es wirklich wollen. Wenn man gemeinsam auswandern will, und einer steht nicht voll dahinter, macht es keinen Sinn.“