48 Grad auf Sardinien: Wo der Urlaub in Italien jetzt gefährlich wird

Von: Patrick Mayer

Teilen

In Italien ist es vielerorts Anfang und Mitte Juli extrem heiß. Wo Italien-Urlauber Hitzewarnungen jetzt besonders ernst nehmen sollten.

München/Cagliari/Florenz – Das Portal wetter.com berichtet Anfang der Woche von einer „gigantischen Hitzewelle, die auf den Mittelmeerraum zurollt“. Sehr heiße Luft aus der Sahara aus Richtung Nordafrika sorge für eine extreme Hitze in Italien, heißt es in dem Bericht.

Extreme Hitze in Italien: Zwischen Sardinien, Toskana und Apulien wird es richtig heiß

So seien zwischen Venedig und Mailand im Norden sowie Neapel und Palermo im Süden in den kommenden Tagen „durchwegs Temperaturen von knapp an die 40 Grad“ zu erwarten, während auch in Deutschland wegen der Trockenheit die Wasserstände sinken. Doch damit nicht genug mit „gran caldo“ (großer Hitze) in „Bella Italia“, wo zudem auf der Autobahn spezielle Maut-Regeln beachtet werden sollten.

Laut Südtirol News kann es auf der großen Mittelmeer-Insel Sardinien stellenweise sogar bis zu 48 Grad heiß werden. Auch in der Toskana, an der Amalfiküste Kampaniens und im südlichen Apulien, das im Süden von Bari bei Touristen mit seinen malerisch feinkörnigen Stränden immer beliebter wird, soll es mit über 40 Grad richtig heiß werden.

Randvoll: Ein Badestrand auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien im Juni 2023. © IMAGO / Jöran Steinsiek

Aber auch im nördlichen Südtirol, wegen seiner Lage zwischen den Alpen in der Regel etwa kühler, soll es zum Beispiel am Montag (10. Juli) bis zu 36 Grad geben. Gerade für „ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen stellt die Hitze eine Gefahr für die Gesundheit dar“, erklären die Südtirol News deshalb.

Extreme Hitze in Italien: Wetter-Tipps für den Urlaub zwischen Sardinien und Kampanien

Kurzum: In ganz Italien wird der Urlaub vorerst zum gesundheitlichen Risiko, sollten Urlauber keine der viel zitierten Regeln zum Schutz beachten. Sonne meiden, viel trinken, die Wohnung tagsüber verdunkeln – mancher Tipp ist so banal wie wirkungsvoll, während der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Deutschland seit Tagen eine Hitzewarnung herausgibt.

Ein Schattenplatz finden und reichlich Wasser, Saftschorlen oder ungesüßte Tees trinken, gelten als hilfreiche Maßnahmen gegen Hitze. Wer zwei bis drei Liter Flüssigkeit über den Tag verteilt zu sich nimmt, ist auf der sicheren Seite, lautet die einhellige Meinung von Experten. Allerdings sollte man dabei eher von Kaffee und Alkohol absehen.

Auch zu leichter, luftiger und atmungsaktiver Kleidung und einer Kopfbedeckung als Sonnenschutz raten Experten bei sehr hohen Temperaturen. So lässt sich die Hitze dann etwas leichter ertragen. Körperliche Aktivitäten und Erledigungen sollte man indes in die frühen Morgen- oder späteren Abendstunden verlegen.

Insel: Sardinien (Sardisch: Sardigna/Italienisch: Sardegna) Region: Autonome Region Sardinien Lage: Tyrrhenisches Meer, südlich der französischen Insel Korsika Einwohner: ca. 1,6 Millionen Hauptstadt: Cagliari (ca. 150.000 Einwohner) Fläche: 24.090 Quadratkilometer (nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer)

Extreme Hitze am Mittelmeer: Heiße Luft wandert von Italien auf die Balearen weiter

Das Bundesgesundheitsministerium rät ferner von Lüften ab, sollte es draußen heißer sein als in Innenräumen. Auch Ventilatoren würden bei über 35 Grad Celsius durch den warmen Luftzug das Hitzeempfinden eher verschlimmern, heißt es in einem Ratgeber des Ministeriums. Und noch ein Tipp hat die Behörde parat: Spätabends und nachts so wenig (intensive) Lichtquellen wie möglich nutzen, da zu viel Licht die Hitze noch erhöhe.

Ratgeber zum Schutz gegen die Hitze kennen freilich keine Nationalität. Angewandt werden sollten die Tipps zum Runterkühlen am Mittelmeer nicht nur in Italien, wo die Regierung in Rom wegen des Wassermangels inzwischen einen Sonderkommissar für den Kampf gegen Trockenheit und Dürre ernannt hat. Wie wetter.com berichtet, wandert die heiße Luft samt extremer Hitze ab Mitte der Woche weiter in Richtung Westen und Spanien. Das Mallorca Magazin schreibt, dass auf der gleichnamigen Balearen-Insel am Dienstag 42 bis 43 Grad erwartet werden – die sich laut Wetterdienst Aemet sogar wie 50 Grad anfühlen. (pm)