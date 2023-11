ESC-Teilnehmerin (45) stirbt – ganzes Land trauert um Sängerin

Von: Moritz Bletzinger

Sara Tavares ist tot: Die ehemalige ESC-Teilnehmerin aus Portugal verstarb im Alter von 45 Jahren. © Globallmagens/Imago

Als Teenagerin trat Sara Tavares für Portugal beim Eurovision Song Contest auf. Jetzt ist sie im Alter von 45 Jahren gestorben. Ein Land nimmt Abschied.

Lissabon – Große Trauer in Portugal: Sara Alexandra Lima Tavares ist tot. Die Sängerin starb am Sonntag (19. November) in einem Krankenhaus in Lissabon. Sie wurde 45 Jahre alt.

Als 15-Jährige hatte sie Portugal beim Eurovision Song Contest in Dublin vertreten. 1994 sang sie „Chamar a música“ (deutsch: „Die Musik rufen“) und landete damit auf dem achten Platz (73 Punkte). Eines der besten Resultate in Portugals ESC-Geschichte.

Sara Tavares litt seit Jahren an Krebs: Jetzt ist die ESC-Teilnehmerin aus Portugal tot

Zwei Jahre nach ihrem ESC-Auftritt veröffentlichte Tavares ihr Debüt-Album „Sara Tavaras & Shout!“. Bis 2017 folgten fünf weitere Alben ( „Mi Ma Bo“, „Balance“, „Alive! in Lisboa“, „Xinti“, „Fitxadu“).

2009 hatte Tavares ihre Karriere wegen eines Gehirntumors unterbrechen müssen, feierte aber 2011 ihr Comeback. Ihren letzten Song „Kurtidu“ veröffentlichte sie 2023.

Jetzt hat Tavares den Kampf gegen den Krebs verloren, berichtet unter anderem die Zeitung „Sic Noticias“.

Portugal trauert um Sara Tavares: Präsident reagiert – Moderatorin findet emotionale Worte

Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa schreibt in einer Mitteilung: „Der Familie von Sara Tavares möchte ich meine Trauer und Anerkennung für ihre Berufung, Hingabe und Entschlossenheit zum Ausdruck bringen.“

Auch Kulturminister Pedro Adao e Silva trauert. Und Moderatorin Catarina Furtado schreibt: „Eine Sara. So einzigartig. So gesund. Sooo früh .... Meine Tränen, die fließen, sind von ewiger Liebe.“ Auf Instagram nehmen über 69.000 Follower Abschied. (moe)