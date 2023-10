„Sie war kerngesund“: Mutter will Emilia (14) nur aufwecken – wenig später ist sie tot

Von: Sandra Sporer, Maximilian Kettenbach

Die 14 Jahre alte Emilia verstarb völlig unerwartet. Mit einer Spendenaktion wird Geld für ihre Trauerfeier gesammelt. © Screenshot/gofundme

Die 14-jährige Emilia war eigentlich gesund, als sie plötzlich nicht mehr aufwachte. Ihre Eltern versuchten sie wiederzubeleben und stehen jetzt vor einem Rätsel.

Hamburg – „Sie hatte nicht mal einen Schnupfen“, erklärte ihr Stiefvater (38). Der schlimmste Alptraum, den jede Mutter und jeder Vater fürchten, wurde für eine Hamburger Familie zur grausamen Realität: Ihr gesundes 14-jähriges Mädchen, Emilia, verstarb plötzlich.

In der Bild-Zeitung berichtet der Stiefvater von dem tragischen Vorfall am Morgen des 28. Septembers 2023. Nachdem Emilias Mutter bereits ihre drei jüngeren Geschwister in Schule und Kindertagesstätte gebracht hatte, kehrte sie nach Hause zurück. Sie bemerkte, dass Emilia immer noch im Bett lag. Besorgt betrat sie Emilias Zimmer, um sie zu wecken – jedoch vergeblich.

Fürchterlicher Vorfall in Hamburg: Mutter entdeckt Tochter (14) leblos im Bett

„Dann rief sie ganz komisch nach mir: ‚Komm mal schnell. Mit Emilia stimmt was nicht’“, erinnert sich der Vater. Als er das Zimmer betrat, fand er Emilia mit blauen Lippen auf dem Bett liegend. Sofort alarmierten die Eltern die Feuerwehr. Der Stiefvater versuchte bis zum Eintreffen des Notarztes verzweifelt, die 14-jährige Schülerin wiederzubeleben.

Für einen kurzen Moment schien es noch so, als ob dem Stiefvater die Wiederbelebung von Emilia gelingen könnte. Er berichtete, dass er ein röchelndes Geräusch hörte und dachte: „Ich habe sie. Aber das Röcheln ging weg“, so der 38-Jährige. Nach dem Eintreffen übernahm der Notarzt die Wiederbelebungsmaßnahmen, Emilia wurde per Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Doch während die Eltern ihr im eigenen Auto folgten, erhielten sie auf der Fahrt die furchtbare Nachricht, dass Emilia verstorben war.

Emilias Todesursache klärt eine Obduktion – Spendenaktion ins Leben gerufen

Die Eltern stehen nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Kindes vor einem Rätsel. Anfangs hatten sie befürchtet, dass eine gefährliche TikTok-Challenge ursächlich sein könnte. Allerdings ergab die Analyse von Emilias Smartphone keine Anhaltspunkte, die auf diese Annahme hindeuten. Eine eingehende Untersuchung wurde eingeleitet, um die genaue Todesursache zu klären. Die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, Liddy Oechtering, bestätigte, dass ein Todesermittlungsverfahren gestartet wurde und man auf die Ergebnisse der Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin warte.

Der Vater weiter: „Das ist so quälend, nicht zu wissen, warum sie so jung starb. Sie war kerngesund.“ Wie der Stiefvater dem Boulevardblatt erzählt, ging Emilia auf das Gymnasium (9. Klasse), wollte einmal Anwältin werden. Mit einer Spendenkampagne auf gofundme werden Spenden für die Trauerfeier von Emilia gesammelt. (sp/mke)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Maximilian Kettenbach sorgfältig überprüft.