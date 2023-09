Bräutigam (20) auf eigener Hochzeit aus Freude erschossen

Von: Andreas Knobloch

Der schönste Tag seines Lebens war gleichzeitig sein letzter: Ein Bräutigam ist auf seiner eigenen Hochzeit ums Leben gekommen.

Ammam – Eine Hochzeitsfeier soll für viele Menschen der schönste Tag ihres Lebens werden. Oft wird der perfekte Ablauf, den sich das Brautpaar ausmalt, von unvorhersehbaren Ereignissen torpediert. Allerdings endet die Vermählung selten mit dem Tod. Doch genau das passierte unglücklicherweise einem 20 Jahre alten Bräutigam.

Hochzeitstag mit Todesfolge: Bräutigam stirbt nach Freudenschüssen

In Jordanien ist der Deutschen Presse-Agentur zufolge ein 20-Jähriger an den Folgen eines Freudenschusses gestorben. Das traurige Schicksal reiht sich in eine Vielzahl an Unglücken ein, wie das einer Braut, die im Golfwagen nur wenige Stunden nach ihrer Trauung starb – oder dem absurden Fall, als ein junger Mann nach dem Tod seiner Frau in spe am Altar kurzerhand die Schwester heiratete.

In Jordanien soll eine verirrte Kugel den Bräutigam getroffen haben. Anschließend forderten Aktivisten im Land, diese Art der Tradition zu boykottieren, weil unschuldige Menschen durch den Brauch sterben würden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra am 31. August. Eigentlich ist die Nutzung von Waffen in der Öffentlichkeit untersagt. Der angeschossene Bräutigam wurde noch ins Krankenhaus gebracht, erlag aber dort seinen Verletzungen, der Schütze wurde festgenommen. Über den Gemütszustand der Braut oder der Familie war zunächst nichts bekannt.

Freudenschüsse auf einer Hochzeit in Russland im Jahr 2017. Der Brauch ist in manchen Ländern nicht unüblich © IMAGO / ITAR-TASS

Freudenschüsse nicht nur auf Hochzeiten, auch bei anderen „freudigen“ Ereignissen der Todesgrund

Freudenschüsse werden eigentlich in die Luft abgegeben, doch immer wieder fordern sie ihre Opfer. 2020 wurde beispielsweise ein Jordanier aus dem Gefängnis entlassen und starb kurz darauf, weil ihn die tödliche Kugel seines feiernden Cousins traf.

Eine 19-jährige Braut starb in Nacht vor ihrer Hochzeit, weil sie einen leichtsinnigen Fehler machte, der sie letztendlich das Leben kostete. Ein sterbenskranker Mann hingegen wollte dem Tod zuvorkommen und seiner Geliebte noch das Ja-Wort geben, in der Hochzeitsnacht verstarb er allerdings.