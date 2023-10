„Miss World“-Kandidatin (26) stirbt: „Eine der schönsten Frauen, die ich jemals getroffen habe“

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Tragischer Tod einer Miss-World-Kandidatin im Alter von 26 Jahren. Das beliebte Model wurde 2015 als Miss Uruguay gefeiert. Jetzt verstirbt sie an einer tückischen Krankheit.

Montevideo – Es ist das tragische Ende der Geschichte einer gefeierten Schönheitskönigin. Das Model Sherika De Armas, die im Jahr 2015 zur „Miss World Uruguay“ gekrönt wurde und die ihr Land sogar bei den internationalen Wahlen zur „Miss World“ vertrat, ist jetzt im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Das meldet die New York Post unter Berufung auf lokale Medienberichte.

Große Trauer um „Miss World Urugay“ 2015 – Model Sherika De Armas stirbt mit nur 26 Jahren

Demnach hat die dunkelhaarige Schönheit seit zwei Jahren gegen eine Krebserkrankung angekämpft – und am Ende verloren. Die Trauer und Anteilnahme um das beliebte Model in den sozialen Medien ist groß. „Flieg hoch, kleine Schwester. Für immer und ewig“, schreibt ihr Bruder Mayk De Armas auf Instagram. Dazu hat er ein bewegendes Video aus glücklicheren Tagen gepostet: Seine Schwester lächelt darauf, ein Getränk in der Hand und schwenkt das Glas fröhlich in Richtung Kamera. Doch die einst langen, dunklen Haare sind darauf bereits kurz.

Das Model Sherika De Armas ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Sie vertrat ihr Heimatland Uruguay 2015 bei der Wahl zur „Miss World“. © Screenshot Instagram/Juliorodriguezmatute

Model und „Miss World Uruguay“ kämpfte seit 2021 gegen tückischen Krebs

Im Jahr 2021 erhielt das Model die schockierende Diagnose: Gebärmutterhalskrebs. Laut lokalen Medienberichten unterzog sie sich verschiedenen Behandlungen, um den Krebs zu bekämpfen. Doch der Kampf war vergebens – am 11. Oktober 2023 verstarb das Model. Auch Freunde und Bekannte der jungen Frau, die neben ihren Auftritten auf dem Laufsteg ihre eigene Kosmetiklinie vertrieb, zeigten sich bestürzt.

Darunter auch die amtierende Miss Uruguay, Carla Romero. „Sie war eine der schönsten Frauen, die ich in meinem Leben getroffen habe“, lautete demnach ihre Würdigung auf Social Media, wie die New York Post zitiert. „Ich werde dein schönes Strahlen in Erinnerung behalten“, schrieb dem Bericht zufolge eine weitere trauernde Freundin, Anto Ciavaglia.

Ehemalige Miss World-Teilnehmerin erfüllte sich ihren Traum vom Modeln vor ihrem Tod

Mit nur 18 Jahren nahm Sherika De Armas in Sanya, China, an den Wahlen zur Miss World teil. Auch wenn sie es nicht unter die Top 30 schaffte – ihren Traum vom Modeln hat sie trotzdem verwirklicht. „Ich wollte immer Model werden. Ob für Schönheitswettbewerbe, in der Werbung oder auf dem Laufsteg, das war mir egal“, sagte sie 2015 in einem Interview mit dem Nachrichtenportal NetUruguay.com. Nach ihrer Krönung zur Miss World Uruguay wurde sie in Fachkreisen als „eines der jungen, vielversprechenden Talente“ ihres Landes bezeichnet – sowohl wegen ihrer Schönheit als auch ihrer charismatischen Persönlichkeit.

Ihr größter Wunsch, Model zu werden, ist noch vor ihrem Tod wahr geworden. Die Schönheitskönigin leistete aber auch gemeinnützige Arbeit. So soll sie sich ehrenamtlich für die Pérez Scremini Foundation, einer Stiftung, die sich für die Heilung krebskranker Kinder und Jugendliche einsetzt, engagiert haben.

Gebärmutterhalskrebs wird durch Viren verursacht – und wäre in vielen Fallen vermeidbar

Gebärmutterhalskrebs ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die weltweit vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen. Im Jahr 2020 kostete die Krankheit etwa 342.000 Frauen das Leben. Dabei sind viele dieser Krebstode vermeidbar, denn nahezu alle Gebärmutterhalskarzinome gehen auf das Humane Papillomvirus (HPV) zurück, das durch ungeschützten Geschlechtskontakt übertragen wird.