Schrecklicher Vorfall auf Alpen-Alm: Rinder trampeln ihren Bauern tot

Von: Sandra Sporer

Ein Landwirt wurde vermutlich beim Füttern seiner Kühe von diesen tödlich verletzt. Als er von einem Familienmitglied gefunden wurde, war er bereits tot.

Sankt Georgen am Kreischberg – In Österreich ist es zu einem tragischen Unfall auf einer Alm gekommen. Ein Landwirt soll von seinen Kühen überrannt worden sein. Wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Als die Schwiegertochter des Bauern ihn auf der Weide fand, war er bereits seinen Verletzungen erlegen. Laut Medienberichten, unter anderem vom Nachrichtenportal oe24, wurden die Familienmitglieder nach dem tragischen Todesfall des Landwirtes durch ein Krisen-Interventions-Team betreut.

Bauer wollte auf der Alm nach seinen Kühen sehen und wurde von ihnen tot getrampelt

Dem oe24-Artikel zufolge ging der 83-Jährige Landwirt am Montag (24. Juli) gegen 13 Uhr auf die Alm nahe des Ortes Sankt Georgen am Kreischberg, um nach seinen Kühen zu sehen. Bei der Fütterung soll er dann von diesen überrannt worden sein. Auf der Seiser-Alm kam es kürzlich ebenfalls zu einem Kuh-Angriff. In diesem Fall waren die Rinder jedoch anscheinend zuvor von einem Hund aufgescheucht worden.

Als der Bauer gegen 17.30 Uhr noch nicht wieder zurück auf dem Hof war, ging seine Schwiegertochter ihn suchen. Sie stieg zur Alm auf und fand dort den leblosen Körper des Bauern. „Ein Arzt konnte nur mehr den Tod des Landwirtes feststellen“, schreibt oe24.

Ein Bauer ist auf einer Alm-Wiese von seinen eigenen Rindern tot getrampelt worden. © Fleig/Eibner-Pressefoto/IMAGO

Von eigenen Kühen tot getrampelt: Familie und Gemeinde trauern um den 83-jährigen Bauern

Die Familie trauert um den 83-Jährigen. Aber auch in der Gemeinde löst der Tod des Landwirtes Betroffenheit und Trauer aus. „Die Betroffenheit im Ort ist sehr groß“, zitiert die Kleine Zeitung Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer. Der Landwirt habe sich viel in der Gemeinde engagiert und war unter anderem eine Zeit lang als Gemeinderat und -kassier tätig.

Kuh-Attacken sind leider kein Einzelfall. Vor allem in letzter Zeit häufen sich Berichte über angriffslustige Kühe. So wurde zum Beispiel ein Ehepaar in Südtirol von einer Herde Kühe verfolgt und umzingelt. Nach dem Kuh-Angriff auf der Seiser-Alm gab Südtirol Verhaltensregeln für Touristen im Umgang mit Kühen heraus. (sp)