„Verstörend“: 189 verwesende Leichen bei Bestatter entdeckt

Von: Karolin Schäfer

Ein Leichenwagen steht am Bestattungsinstitut „Return to Nature“. Nach dem Fund von 189 verwesenden Leichen in einem Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Colorado sind die Betreiber festgenommen worden. © Jerilee Bennett/The Gazette/AP/dpa

Die Polizei entdeckte in einem Bestattungsinstitut in den USA dutzende Leichen entdeckt. Wegen des üblen Geruchs gab es Beschwerden.

Colorado Springs – Ein schockierender Fund sorgte jüngst in den USA für Aufmerksamkeit. Die Polizei entdeckte 189 verwesende Leichen in einem Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Colorado. Die beiden Betreiber wurden festgenommen.

189 Leichen bei US-Bestattern entdeckt: Polizei gelingt Festnahme

Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft in Colorado Springs am Mittwoch (8. November) in einer Mitteilung bekannt gab, stünden die Betreiber des Bestattungsinstituts im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben – darunter Diebstahl, Fälschung und missbräuchlicher Umgang mit Leichen. Sie seien am Mittwoch im Bundesstaat Oklahoma festgenommen worden und sollten an Colorado überstellt werden.

„Grauenhafter“ Fund in den USA: 110 Leichen identifziert – Hintergründ unklar

Anfang Oktober waren die Beamten in dem kleinen Ort Penrose nahe Colorado Springs auf einen üblen Geruch aufmerksam gemacht worden, der aus den Räumlichkeiten des Bestattungsunternehmens strömte. Mit einem Durchsuchungsbefehl verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Gebäude und entdeckten die sterblichen Überreste von dutzenden Menschen.

Die Leichen waren nach Behörden-Angaben unsachgemäß aufbewahrt worden. Der zuständige Sheriff beschrieb den Fund als „grauenhaft“ und „verstörend“. Die Leichen wurden später abtransportiert und nach und nach identifiziert, um Angehörige zu benachrichtigen. Inzwischen seien 110 Menschen eindeutig identifiziert worden, erklärte der zuständige Gerichtsmediziner Randy Keller gegenüber dem Sender CBS News. Die weiteren Leichen seien noch ohne Identität.

„Ich bin erleichtert, dass gegen die Besitzer des Bestattungsunternehmens Strafanzeige erstattet und eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wurde“, teilte Gouverneur Jared Polis nach Bekanntgabe der Verhaftung mit. „Ich weiß, dass dies den Familien, die von diesem herzzerreißenden Vorfall betroffen sind, keinen Frieden bringen wird, aber wir hoffen, dass die verantwortlichen Personen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.“ Die Hintergründe zu dem Fall sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

