„Flammen-Inferno“ in Italien: Fahrer bleibt auf Bahngleis stecken – Zug erfasst ihn

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

Zu einem schrecklichen Unfall ist es in Italien gekommen. Ein Regionalzug erfasste einen LKW, der offenbar auf einem Bahnübergang stecken geblieben war. Es gibt Tote.

Cosenza – Es ist eine wahre Horrorvorstellung: Das Fahrzeug bleibt auf einem Bahnübergang stecken, die Schranken schließen sich, ein Zug rauscht heran und trifft das Fahrzeug. Genau dieses Szenario wurde in Süd-Italien nun leider Realität. Bei dem Unfall am Dienstagabend gab es zwei Tote und mehrere Leichtverletzte.

Von einem „in Flammen gehülltem Inferno“ sprach ein Retter, der später zum Unfallort eilte gegenüber der italienischen Rai.

In Süd-Italien hat ein Regionalzug einen LKW auf einem Bahnübergang erfasst. Das Fahrzeug war wohl steckengeblieben. © Eisenbahnverband in Kalabrien

„Flammen-Inferno“ in Italien: Zug erfasst Fahrzeug auf Bahnübergang

Nach Angaben der Bahngesellschaft in Kalabrien ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 19 Uhr. Laut italienischer Presse blieb ein 24-jähriger LKW-Fahrer offenbar auf einem Bahnübergang stecken und versperrte so die Gleise. Der Bahnübergang war nach Angaben von Trenitalie voll funktionsfähig. Insofern ist davon auszugehen, dass die Schranke geschlossen war. Dennoch versperrte der LKW die Gleise, als ein Regionalzug mit knapp 130 km/h heranrauschte. Die Bahn erfasste den LKW offenbar mit voller Geschwindigkeit und zerstörte das Fahrzeug nahezu vollständig. Zudem fingen LKW und Bahn anschließend Feuer.

Bei dem Regionalzug handelte es sich um die Bahn 5677, die Sibari mit Catanzaro Lido verbindet. Die Bahngesellschaft in Kalabrien spricht von einem „normalerweise funktionierenden Bahnübergang“, auf dem ein LKW „auf den Gleisen angehalten wurde“. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt.

Bahn-Unfall in Italien: Zug-Passagiere können sich retten

In der Regionalbahn befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision knapp zehn Passagiere. Von diesen wurden einige zwar leicht verletzt, sie konnten sich jedoch alle in Sicherheit bringen. Dennoch gibt es zwei Tote.

Bei dem Aufprall starben sowohl der 64-jährige Bahn-Fahrer, wie auch der 24-jährige LKW-Fahrer.

Der Eisenbahnverband Kalabrien schrieb via Facebook: „An diesem Abend des großen Schmerzes in den Herzen aller kalabrischen Eisenbahnfreunde sind unsere einzigen Gedanken bei den Familien der Opfer und bei der großen Familie der Eisenbahn: Es gibt wirklich keine anderen Worte.“

Zuletzt sorgten in Italien einige brutale Femizide für Aufsehen.